聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟解決難民危機 湧希臘移民願返家 每人發2千歐元

聯合報 / 編譯羅方妤／報導
土耳其政府上月宣布不再試圖禁止移民入境希臘後，數千移民聚集在土耳其和希臘邊境。 （美聯社）
土耳其政府上月宣布不再試圖禁止移民入境希臘後，數千移民聚集在土耳其和希臘邊境。 （美聯社）

為解決可能擴大的難民危機，歐盟十二日表示，針對住在希臘小島擁擠的難民營的民眾，若願意返回母國，將提供每人兩千歐元（約台幣六萬七千元），協助他們返家。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，歐盟內政事務專員葉娃．強森十二日在希臘首都雅典宣布這項計畫，並得到希臘政府同意。強森表示，這是只開放一個月的暫時計畫，僅適用今年元旦前抵達希臘小島難民營的移民

數百名移民和難民本月搭船抵達土耳其附近的希臘小島，加劇困頓的收容中心壓力。儘管這些小島上的難民營當初設計只能收容六千人，但目前已收容近四萬二千名尋求庇護者。在島上工作的無國界醫生組織人員表示，移民中超過一萬四千人是兒童。

無國界醫生組織希臘代表團團長奧伯瑞特說：「男人、女人和小孩在這些擁擠的收容中心內，生活在極可怕的環境中。他們不斷感到害怕，且無法獲得基本設施如廁所、衛浴和電力。我們在摩利亞難民營對面診所的團隊每天接收約七十名孩童，包括罹患慢性病的孩子，我們無法提供他們適當照護。」

強森表示，七個歐盟會員國已同意從難民營接收至少一千六百名無人陪伴的孩童，他們被認為特別弱勢。

許多移民是逃離內戰的敘利亞人，但也有阿富汗人、巴基斯坦人和西非人。目前尚不清楚有多少人能獲得難民身分。人道援助機構認為，敘利亞太危險，不適合遣返該國移民。但也有其他國家，像是巴基斯坦，被認為夠安全。

希臘已暫時中止處理新的庇護申請，遭援助團體譴責。樂施會歐盟移民發言人厄爾表示：「不只希臘，所有歐盟政府都避免為移民危機承擔責任。」他說，二○一六年土耳其和歐盟簽署協議後，情況一直很糟。歐盟承諾提供土耳其經費，土國則負責安置難民。

土耳其宣布不再阻止移民試圖入境希臘後，最近希臘邊境移民人數激增。土國已收容三百七十萬名敘利亞難民，指控歐盟沒有盡力協助。

希臘 難民 移民

延伸閱讀

歐盟解難民危機 發給自願返家的希臘移民每人近7萬

學歷不是問題！微軟開出職缺 不用大學文憑也能投履歷

鏡頭背後／美國太空夢的《關鍵少數》：NASA非裔科學家凱薩琳．強森逝世

洛城球隊比一比 強森：快艇陣容深度佳

相關新聞

歐盟解難民危機 發給自願返家的希臘移民每人近7萬

為解決可能擴大的難民危機，歐盟12日表示，針對住在希臘小島擁擠的難民營的民眾，若願意返回母國，將提供每人2000歐元（約...

伊拉克基地遇襲 美報復炸死6人

美軍十二日空襲伊朗支持的武裝團體在伊拉克境內多個據點，造成伊拉克六人死亡，包括三名軍人、兩名警察和一個平民，另外十二人受傷。

史無前例！抗擊新冠疫情 羅馬天主教關市內900間教堂

義大利新冠肺炎疫情持續惡化，隨著死亡人數超過1000人，天主教教宗方濟各的副手德多納蒂斯（Angelo De Donat...

歐盟解決難民危機 湧希臘移民願返家 每人發2千歐元

為解決可能擴大的難民危機，歐盟十二日表示，針對住在希臘小島擁擠的難民營的民眾，若願意返回母國，將提供每人兩千歐元（約台幣六萬七千元），協助他們返家。

巴黎宣布關閉羅浮宮

巴黎市政府宣布，羅浮宮從13日晚間起關閉，直到進一步通知為止。

新冠肺炎防疫 專家：全球政府各自為政利益掛帥

分析師報表示，全球政府在新冠肺炎防疫的因應措施迥異，時而相互矛盾，甚至放棄了任何聯合行動的表面功夫，將自身衛生、經濟及外...

超越死亡人數 新冠肺炎恐撼動全球政治

新冠肺炎已造成全球數千人死亡，美國對歐洲祭出旅遊限令引發盟友不滿；另一方面，中國已著手進行政治宣傳。這場疫情發展成劇變，...

華爾街日報：疫情輪西方 考驗民主體制因應防疫

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情進入大流行。西方民主國家防疫的同時，也面臨到自身未來一項深層考...

伊朗最高領袖：新冠肺炎可能是生物攻擊

伊朗最高領袖哈米尼昨天表示，境內爆發的新冠肺炎疫情可能是生物武器攻擊其中一環。他要求武裝部隊建立一處「衛生與治療本部」

英美聯軍3死：美軍報復！猛轟伊拉克的伊朗民兵

「世界還能有多亂？」美軍13日清晨再度派出大批戰機，轟炸伊拉克至少5座城市的「親伊朗武裝民兵據點」。五角大廈表示，這波空襲行動是為報復反美民兵「真主黨旅」，11日深夜以火箭砲攻擊巴格達北部的聯軍基地「塔吉營」（Camp Taji），造成2名美軍1名英軍死亡，聯軍14人重傷。據報，美軍空襲疑似炸死了30~50名伊拉克民兵，各地民兵武裝也因此傳出反擊動員。但無論是伊朗還是伊拉克，目前都正遭遇武漢肺炎疫情的嚴重威脅，其中與川普政權勢同水火的伊朗政府，1２日更是在暌違60年後，極其罕見地向國際貨幣基金（IMF）請求50億美金的「醫療救命貸款」，甚至接近哀求地期待能在「波斯新年」之前控制住全境擴散的失控瘟疫。

英美聯軍3死：美軍報復！猛轟伊拉克的伊朗民兵

【2020. 3. 13 美國／伊拉克／伊朗 】 「世界還能有多亂？」美軍13日清晨再度派出大批戰機，轟炸伊拉克至少5座城市的「親伊朗武裝民兵據點」。五角大廈表示，這波空襲行動是為報復反美民兵「真主黨旅」，11日深夜以火箭砲攻擊巴格達北部的聯軍基地「塔吉營」（Camp Taji），造成2名美軍1名英軍死亡，聯軍14人重傷。據報，美軍空襲疑似炸死了30~50名伊拉克民兵，各地民兵武裝也因此傳出反擊動員。但無論是伊朗還是伊拉克，目前都正遭遇武漢肺炎疫情的嚴重威脅，其中與川普政權勢同水火的伊朗政府，1２日更是在暌違60年後，極其罕見地向國際貨幣基金（IMF）請求50億美金的「醫療救命貸款」，甚至接近哀求地期待能在「波斯新年」之前控制住全境擴散的失控瘟疫。

2024年日幣新頭像是他？日本資本主義之父澀澤榮一

2019年4月9日，日本財務省宣布將在2024年度上半期更新1千、5千及1萬日元紙幣（日本銀行券）。這是日本2004年以來首次更新，尤其是1萬日元紙幣的人頭圖像，將以澀澤榮一取代福澤諭吉。紙幣帶動資本主義的金流，也啟動物流、人流，而紙幣圖像也代表著對澀澤榮一致以最高敬意。

熱門新聞

越南首富千金確診！父砸1300萬租包機急帶愛女回國

美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

為何美股賣壓止不了血？「大賣空」本尊投資人解釋

驚人影片曝光…裝滿50萬公升血液容器爆裂 阿根廷街道瞬間成血海

道瓊暴跌2,352點 1987年「黑色星期一」以來最慘跌幅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。