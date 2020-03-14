歐盟解決難民危機 湧希臘移民願返家 每人發2千歐元

為解決可能擴大的難民危機，歐盟十二日表示，針對住在希臘小島擁擠的難民營的民眾，若願意返回母國，將提供每人兩千歐元（約台幣六萬七千元），協助他們返家。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，歐盟內政事務專員葉娃．強森十二日在希臘首都雅典宣布這項計畫，並得到希臘政府同意。強森表示，這是只開放一個月的暫時計畫，僅適用今年元旦前抵達希臘小島難民營的移民。

數百名移民和難民本月搭船抵達土耳其附近的希臘小島，加劇困頓的收容中心壓力。儘管這些小島上的難民營當初設計只能收容六千人，但目前已收容近四萬二千名尋求庇護者。在島上工作的無國界醫生組織人員表示，移民中超過一萬四千人是兒童。

無國界醫生組織希臘代表團團長奧伯瑞特說：「男人、女人和小孩在這些擁擠的收容中心內，生活在極可怕的環境中。他們不斷感到害怕，且無法獲得基本設施如廁所、衛浴和電力。我們在摩利亞難民營對面診所的團隊每天接收約七十名孩童，包括罹患慢性病的孩子，我們無法提供他們適當照護。」

強森表示，七個歐盟會員國已同意從難民營接收至少一千六百名無人陪伴的孩童，他們被認為特別弱勢。

許多移民是逃離內戰的敘利亞人，但也有阿富汗人、巴基斯坦人和西非人。目前尚不清楚有多少人能獲得難民身分。人道援助機構認為，敘利亞太危險，不適合遣返該國移民。但也有其他國家，像是巴基斯坦，被認為夠安全。

希臘已暫時中止處理新的庇護申請，遭援助團體譴責。樂施會歐盟移民發言人厄爾表示：「不只希臘，所有歐盟政府都避免為移民危機承擔責任。」他說，二○一六年土耳其和歐盟簽署協議後，情況一直很糟。歐盟承諾提供土耳其經費，土國則負責安置難民。

土耳其宣布不再阻止移民試圖入境希臘後，最近希臘邊境移民人數激增。土國已收容三百七十萬名敘利亞難民，指控歐盟沒有盡力協助。