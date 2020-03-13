歐盟解難民危機 發給自願返家的希臘移民每人近7萬

為解決可能擴大的難民危機，歐盟12日表示，針對住在希臘小島擁擠的難民營的民眾，若願意返回母國，將提供每人2000歐元（約台幣6萬7000元），協助他們返家。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，歐盟內政事務專員葉娃．強森12日在希臘首都雅典宣布這項計畫，並得到希臘政府同意。強森表示，這是只開放一個月的暫時計畫，僅適用今年元旦前抵達希臘小島難民營的移民。

數百名移民和難民本月搭船抵達土耳其附近的希臘小島，加劇困頓的收容中心壓力。儘管這些小島上的難民營當初設計只能收容6000人，但目前已收容近4萬2000名尋求庇護者。在島上工作的無國界醫生組織人員表示，移民中超過1萬4000人是兒童。

無國界醫生組織希臘代表團團長奧伯瑞特說：「男人、女人和小孩在這些擁擠的收容中心內，生活在極可怕的環境中。他們不斷感到害怕，且無法獲得基本設施如廁所、衛浴和電力。我們在摩利亞難民營對面診所的團隊每天接收約70名孩童，包括罹患慢性病的孩子，我們無法提供他們適當照護。」

強森表示，7個歐盟會員國已同意從難民營接收至少1600名無人陪伴的孩童，他們被認為特別弱勢。

許多移民是逃離內戰的敘利亞人，但也有阿富汗人、巴基斯坦人和西非人。目前尚不清楚有多少人能獲得難民身分。人道援助機構認為，敘利亞太危險，不適合遣返該國移民。但也有其他國家，像是巴基斯坦，被認為夠安全。

希臘已暫時中止處理新的庇護申請，遭援助團體譴責。樂施會歐盟移民發言人厄爾表示：「不只希臘，所有歐盟政府都避免為移民危機承擔責任。」他說，2016年土耳其和歐盟簽署協議後，情況一直很糟。歐盟承諾提供土耳其經費，土國則負責安置難民。

土耳其宣布不再阻止移民試圖入境希臘後，最近希臘邊境移民人數激增。土國已收容370萬名敘利亞難民，指控歐盟沒有盡力協助。