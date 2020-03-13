史無前例！抗擊新冠疫情 羅馬天主教關市內900間教堂

【2020. 3. 13 美國／伊拉克／伊朗 】 「世界還能有多亂？」美軍13日清晨再度派出大批戰機，轟炸伊拉克至少5座城市的「親伊朗武裝民兵據點」。五角大廈表示，這波空襲行動是為報復反美民兵「真主黨旅」，11日深夜以火箭砲攻擊巴格達北部的聯軍基地「塔吉營」（Camp Taji），造成2名美軍1名英軍死亡，聯軍14人重傷。據報，美軍空襲疑似炸死了30~50名伊拉克民兵，各地民兵武裝也因此傳出反擊動員。但無論是伊朗還是伊拉克，目前都正遭遇武漢肺炎疫情的嚴重威脅，其中與川普政權勢同水火的伊朗政府，1２日更是在暌違60年後，極其罕見地向國際貨幣基金（IMF）請求50億美金的「醫療救命貸款」，甚至接近哀求地期待能在「波斯新年」之前控制住全境擴散的失控瘟疫。

2020-03-13 16:31