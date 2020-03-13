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史無前例！抗擊新冠疫情 羅馬天主教關市內900間教堂
義大利新冠肺炎疫情持續惡化，隨著死亡人數超過1000人，天主教教宗方濟各的副手德多納蒂斯（Angelo De Donatis）在12日晚間宣布，關閉在羅馬的900間天主教教堂到4月3日為止，所有信徒在關閉期間可不用參加周日彌撒活動。
梵蒂岡日前已對觀光客關閉聖伯多祿廣場、聖伯多祿大教堂與梵蒂岡博物館，但全面關閉教堂是史無前例的舉措，即便二戰爆發期間，一些禮拜場所依舊敞開大門。
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