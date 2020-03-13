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日本國會修法 新冠肺炎疫情升溫首相可宣布緊急狀態

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
圖為日本首相安倍晉三。 歐新社
圖為日本首相安倍晉三。 歐新社

因應新冠肺炎疫情全球蔓延，日本參議院今日表決通過「新型流感等對策特別措施法」修正案，將在14號生效。當新冠肺炎日本全國急速蔓延，對國民生命、健康有顯著且重大的受害之虞，日本首相可根據其判斷，宣布進入緊急狀態。

修正案把新冠肺炎納入2013年施行的特措法的適用對象。根據NHK等報導，面對疫情進一步擴大，日本首相可以發表「緊急事態宣言」，宣布日本進入緊急狀態，指定防疫地區的都道府縣知事除可要求民眾勿外出、學校停課等之外，政府有特別需要時可蓋臨時的醫療施設，也可不經所有人同意使用土地或建築物。

由於宣告進入緊急狀態，可能對民眾權利有所限縮，引發擔憂，朝野通過附帶決議，要求在發布進入緊急狀態前，應事先向國會進行報告。日本首相安倍晉三9日在國會答詢時，對是否將宣布緊急狀態，態度慎重。

「新型流感等對策特別措施法」是2012年立法、2013年施行，此次修法在因應的傳染病中納入新冠肺炎，可依法採取防疫對策的期間最長為兩年，也可視情況延長。日本政府目前設定期間為一年。

新冠肺炎 疫情 流感

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