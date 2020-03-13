習近平推軍民融合 美批破壞全球默契

美國國務院資深官員12日針對中國大陸的「軍民融合」計畫舉行背景說明記者會指出，軍民融合破壞世界各國對於技術發展的互惠與信賴原則，也破壞市場經濟與學術研究，這將對美國國家安全與外交政策利益造成威脅。

該官員表示，美方將聯合外交盟友關注中國大陸國家主席習近平主導「軍民融合」計畫給全球安全帶來的危機，並指中國廣核集團就是實例，不過該名資深官員並未說明遊說行動的細節。

所謂軍民融合是透過政府力量，將國防發展與軍隊現代化融入社會發展，中國大陸2017年成立中央軍民融合發展委員會，由習近平擔任主任，親自督軍。

國務院資深官員引述國務卿龐培歐說法表示，中國大陸的目標是以新興和先進技術，發展自身軍事力量，手段包括竊取技術、在合作研發上不說實話，透過民間貿易來達到技轉至軍事計畫的目的；中國大陸目前正透過人工智慧技術厚植其下一代軍事能力，全球的私人企業或研究機構可能在不知不覺中，被加入這項計畫。

該名官員說，包括美國在內的許多國家，都會仰賴民間和學術界的研發來進行軍事現代化，但美中截然不同，美國和世界各地的合作都有透明化的承諾，並透過國際協議或規範保證「軍民通用技術不會被轉為軍事目的使用」；中國大陸違反這些規範，還致力如此。

被問到具體行動細節，該官員表示，「這不是報復行動」，方法包括出口管制、投資審查、關注IP遭竊的個案與外交遊說等，在全球供應鏈上美國不是唯一受影響的國家，將透過外交等多元管道與盟友溝通，呼籲盟友睜開眼睛看清事實；至於美國鎖定哪一國合作，該名官員只說，先進技術生產商最為關鍵。

國務院資深官員舉例，中國廣核集團（CGNPC）曾在2016年被控竊取核發展的技術，而目前該集團仍在運作，且正在執行核電反應開發計畫，可以作為核電站使用，也可以擴大設置在土地上。而中國大陸軍方正是將這項計畫交給該公司研發，這家公司也正在找國際合作開發商。

官員指出，龐培歐已兩度公開呼籲外界重視此事，此時國務院的表態與新冠病毒疫情發展沒有關係，與美中合作對抗疫情也無關，除非中國大陸想將生物技術的開發技轉到軍事用途上，美國就會採取對策。

記者詢問，美國透過外交壓力來遊說盟國拒絕中國大陸供應商華為公司，是否也屬對抗軍民融合的一環。該名官員指出，華為已遭美國政府以竊取商業機密起訴，它是除了軍民融合外的一個大問題，美國政府正在處理。

另外，美國總統川普12日簽署《安全信賴通訊網路法》（Secure and Trusted Communications Networks Act），該法案禁止美國電信服務供應商使用聯邦資金購買或維護「不被信賴的供應商」（untrusted suppliers）所提供的網路設備，還將提供10億美元，協助規模較小的美國電信供應商拆除並更換華為和中興等網路設備。