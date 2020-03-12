歐洲企業囤積筆電 憂慮疫情迫使員工遠距工作

歐洲企業已開始囤積筆電，以準備疫情爆發迫使員工在家工作的計畫方案，為資訊科技（IT）供應商意外「打了一劑強心針」。

金融時報（FT）報導，電腦經銷商表示，他們已目睹訂單持續增加，無論是大企業還是小企業都盡其所能搶購更多筆電。一家義大利供應商說，在義大利政府封鎖全鏡後，筆電需求已躍增至平常水準的20倍。

英國最大電腦經銷商Computacenter執行長Mike Norris說，他的公司日前已開始接到大訂單，客戶包含銀行業者。

雖然訂單增加是給IT產業提供一劑強心針，但如果企業在日後經常讓員工在家上班，也埋下企業長期支出縮減的隱憂。Computacenter今年股價已下跌18%。