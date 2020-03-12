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影／散播病毒？比利時地鐵男口水抹握桿 當場被捕

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
比利時一名男子被同車乘客拍攝到，刻意舔手指並將唾液抹在大眾運輸系統的握桿上，惡行曝光後引發網民聲討。當地負責的交通公司事後在社群媒體上回應，表示這名男子疑似酒醉，已經被警方逮捕。Twitter/@SoufOff
比利時一名男子被同車乘客拍攝到，刻意舔手指並將唾液抹在大眾運輸系統的握桿上，惡行曝光後引發網民聲討。當地負責的交通公司事後在社群媒體上回應，表示這名男子疑似酒醉，已經被警方逮捕。Twitter/@SoufOff

比利時一名男子被同車乘客拍攝到，刻意舔手指並將唾液抹在大眾運輸系統的握桿上，惡行曝光後引發網民聲討。當地負責的交通公司事後在社群媒體上回應，表示這名男子疑似酒醉，已經被警方逮捕。

比利時一名網友10日在推特上傳一段影片，內文寫到「你看看這個人，他毫無疑問一定感染了新冠肺炎，居然對大眾運輸工具的握桿做這種事。千萬別再碰握桿了！」曝光畫面可見，這名男子拉下口罩把手指放進口中舔允，然後再伸手把唾液抹到把桿上，並上上下下仔細塗抹長達10秒。

據悉這起事件發生在9日，影片曝光後，男子噁心舉動也引發網友討伐，要求運輸公司處理。

比利時布魯塞爾地區的公共運輸營運公司指出，這名酒醉男子當下就被逮捕，涉事列車也已停止運作，送回公司接受徹底消毒，公司強調「我們的捷運每天都有清潔」。

根據WHO數據，比利時目前共有314起確診病例，3人死亡。新冠肺炎病毒最可能透過飛沫傳染，尤其是透過口鼻，而且能在物體表面上存活數小時至數天。

比利時 新冠肺炎 COVID-19

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