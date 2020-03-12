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緬甸軍方拒修憲縮權 民主轉型受阻

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
緬甸國會日前否決了一項削減軍方議員的修憲案。（photo by Wikimedia, used under CC license）
緬甸國會日前否決了一項削減軍方議員的修憲案。（photo by Wikimedia, used under CC license）

緬甸國會10日進行修憲案投票，主要內容為在未來15年逐步限縮軍方的國會席次，雖然目前已取得主流共識，但軍方勢力悍然拒絕，最終未達到75％的修憲門檻。自從翁山蘇姬2016年掌權以來，執政黨全國民主聯盟（NLD）與緬甸國防軍（Tatmadaw）常有衝突，如今也反映在政治上的角力。

軍方拒絕縮權

根據《德國之聲》與《半島電視台》的報導，這次的修憲案旨在修改軍政府2008年起草的章程，有促進緬甸民主化進程的意義。提案內容除了削減軍方議員席次，還包括廢除法條中，將國防軍統帥稱為「所有武裝力量的最高統帥」。在10日的投票中，該案在633位議員中得到404位支持，但仍沒有達到75％的修憲門檻，最終流局。

在現行的緬甸制度下，軍方在國會仍有4分之1的保障席次，相當於擁有對任何法案的否決權。全國民主聯盟的議員昂廷表示，雖然全民盟投票前就有預期這樣的結果，但還是有責任試圖兌現2015年大選勝利時的諾言，「要讓人們知道，我們試過了。」

民主轉型困難重重

緬甸近十年經歷了一連串的民主轉型，有逐漸擺脫軍政府統治之勢，也造就了2016年翁山蘇姬出任國務資政，成為實質領導人的結果，但她近年因為羅興亞難民議題的爭議，在國際上受到嚴厲譴責，也顯現在今日的緬甸，軍方勢力仍在內政、外交上有極大的影響力。

緬甸將在年底舉行大選，是自從軍政府下台後的第二次，雖然目前由文人政府掌權，但軍方仍有一定的權勢，除了國會保障席次外，軍方也控制了國防部長、內政部長和邊界部長等3個關鍵內閣職位。

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緬甸 修憲 翁山蘇姬

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