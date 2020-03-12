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【重磅快評】靜悄悄的311大震九週年 亂成一團的扶桑島

聯合報 / 主筆室
311大地震九週年，因新冠肺炎疫情嚴重，日本政府決定停辦全國性追悼會，圖為去年8周年的追悼活動。圖／法新社
311大地震九週年，因新冠肺炎疫情嚴重，日本政府決定停辦全國性追悼會，圖為去年8周年的追悼活動。圖／法新社

昨天是311大地震九週年，因新冠肺炎烏雲籠罩，日本政府苦思之後決定停辦東京的全國性追悼會，重災區的悼祭也因九年了還沒能自大震毀滅性破壞「復興」，即便是地方縮小規模的追悼活動也意興闌珊。日本九年前地震重傷，復興遙遙無期，又面臨新冠肺炎重擊，情境愁雲慘霧。

安倍政府一天前才將新冠肺炎列為首例「歷史性緊急事態」，除了將編列振興特別預算，全力搶救已顯脆弱的經濟；還依法限制人民的大型集會，停辦311追悼是其中之一；安倍政府沒意料到，人民對震災復興的進度極感失望，對追悼活動興趣缺缺遠甚政府。

一萬六千餘人喪生，迄今仍在搜索失蹤的二千六百人，這些傷痛難以彌補；復興建設的住宅、公路等硬體雖陸續到位，但近五萬受災民眾羈留異鄉遲不返鄉，家鄉毫無人氣，家不成家。生活是大問題，政府各項補助陸續屆期，災民靠什麼過活？持續攀高的自殺率，豈是追悼活動能解決？

日本雖欲堅強挺過福島重建，但規模之大，問題之複雜，迄今九年走下來，越來越發現問題難解。安倍政府特別為重建任命「復興大臣」，但太多的問題不是他說了算；例如還要不要核電，復興大臣、環境大臣、經產省看法南轅北轍。

不必談政策面，光是廢棄物清除就無解。福島核電站貯存在巨型不銹鋼桶內的高輻射廢水超過百萬噸，現場無法再增加儲存，怎麼辦？安倍政府釋出排入太平洋的訊息，不要說南韓強烈抗議，就連福島漁民也絕不同意，「九年努力才看到漁業復甦曙光，廢水排入太平洋，一切豈不重回原點？」

相較於福島是善後處理，新冠病毒對日本的傷害則正在急速攀高，傷害會多巨大？迄今完全無法預估。日本沒有十八年前的SARS經歷，對冠狀病毒的瞭解極其淺薄，以致去年底大陸驚爆疫情，日本初起毫無反應，甚至之後也是胡打亂撞的應對；一樣搶口罩、搶衛生紙，防疫物資幾乎無一不搶；學校延後開學宣布很快，延後很久，但配套措施嚴重落後。

粗糙的應對不止扶桑三島亂成一團，錯誤舉止甚且擴大疫情。鑽石公主號郵輪橫濱外海漂流形成大毒船，之後的隔離、乘客送回各國，幾乎是新冠病毒全球擴散中心；如今病毒擴及全球，日本要負很大責任。

或者該寬容的對待日本，單是福島善後即已難以想像的巨大，新冠病毒成災可能更難以想像。面對天災、病毒的困局，人類應對地球村絕不可再是老大獨尊。

新冠肺炎 日本311大震 鑽石公主號

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