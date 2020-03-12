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直搗墨西哥最大暴力販毒集團 全美緝毒清晨大突擊逮250人

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合11日電
聯邦當局11日清晨發動緝毒突擊行動，探員們聽取任務簡報。 美聯社
聯邦當局11日清晨發動緝毒突擊行動，探員們聽取任務簡報。 美聯社

聯邦當局經過六個月調查，11日發動全美大規模的清晨突擊。全副武裝的聯邦探員分組帶著撞擊器、工具和搜索狀，強行進入全國各地毒販的住所，逮捕大約250人。

「美聯社」報導，這項行動幾個月來已逮捕超過650人，並查獲超過1萬5000公斤冰毒和將近2000萬元現金，以期瓦解「哈里斯科新世代販毒集團」 (Jalisco New Generation Cartel, CJNG)的上層組織，對其首腦歐塞蓋拉(Nemesio Oseguera)步步進逼。後者是美國懸賞1000萬元捉拿的通緝要犯。

CJNG控制美國三分之一至三分之二毒品市場，其作風極為殘暴，成員配備機槍和手榴彈，經常在墨西哥街頭留下大批屍首，或吊在路橋上，甚至曾用火箭發射筒擊落墨西哥軍用直升機。

司法人員相信CJNG在洛杉磯、紐約、芝加哥、休士頓和亞特蘭大都有毒品分銷站，而對付這個墨西哥成長最快和最暴力的幫派組織，成為美國當務之急。

一般幫派都不願與軍警公然為敵，CJNG卻直接攻擊墨西哥軍警和司法部隊，對付對手更是心狠手辣。

司法部對CJNG發動的迄今最廣泛掃蕩行動，任務指揮中心設在維吉尼亞州北部一棟政府辦公大樓會議室，12名分析師和探員用電腦監控全國各地的行動進展，記錄逮捕人數和查獲的毒品，並查對在掃蕩地點發現的電話號碼、地址和渾號。突擊地點主要集中在德州、加州和新澤西州。

墨西哥販毒集團早期主要是走私販賣大麻，可是隨著大麻逐漸合法化，他們轉向冰毒和芬太尼，使這些人工合成毒品淹沒美國街頭，助長無家可歸遊民和鴉片類藥癮危機，用藥過量喪生人數也直線上升。

司法官員說，行蹤飄乎不定的歐塞蓋拉要比已進入美國監獄的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼 (Joaquin Guzman)還危險，因為古茲曼比較愛秀，歐塞蓋拉和CJNG卻把毒品當成純粹的生意來經營，較有紀律，也比較不會狂歡派對或生活豪奢。

墨西哥 毒品

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