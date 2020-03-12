美2019各國人權報告 中國大陸再遭點名

美國國務院11日發表2019年度各國人權報告，點名中國大陸、伊朗、委內瑞拉和古巴侵犯人權。國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在記者會上表示，中國大陸對宗教少數派的拘禁，期待美好生活的中國大陸人民受到暴力對待，要求選舉權利的湖南公民王美余遭公安逮捕，不到3個月就死亡。

龐培歐關切中國大陸政府用高科技監視潛在的異議份子，將宗教少數派關在拘留營中，並重提中國大陸在新疆所作所為是「世紀汙點」，更指中國大陸政府暴力對待人民。

龐培歐表示，去年7月，王美余站在警局外，要求政府舉行選舉，遭逮捕；3個月後，王的妻子接到電話，指丈夫已死，並要她去認領一具受傷到難以辨認的屍體，而王妻從未獲得任何解釋。

報告中也提到香港去年有大型示威抗議活動，而警方任意逮捕抗議群眾，且關閉關押抗議者的監獄與拘留所，拒絕有權關切的法官與記者進入。

另外，龐培歐提到在伊朗的一位年輕工程師，投身反對政府運動，27歲就遭安全部隊開槍致死；當家人替這位工程師舉辦喪事，伊朗政府逮捕他的家人，至今仍在軟禁。

龐培歐說，異議人士費瑞（Jose Daniel Ferrer）遭古巴政府逮捕，只因他批評政府的政策，且費瑞明天就要被判刑。

龐培歐表示，祈禱有一天，古巴人、委內瑞拉人、中國大陸人、伊朗人和所有人民可以有言論和集會自由，不必擔心遭政府干涉或報復。

依照美國法律，國務院每年向國會提交「各國人權報告」，報告審視許多國家與實體在前一年度的人權狀況，記述他們在人權領域的國際承諾和履行狀況。