瑞銀：中國也許已熬過疫情最嚴峻時期

瑞銀集團（UBS）全球財富管理部門區域投資長泰伊（Kelvin Tay）接受CNBC訪問時表示，各國政府出手抑制新冠肺炎疫情擴散之際，中國大陸也許「已度過最嚴峻」的時期。

泰伊認為，中國大陸的產能接近復甦，而且新冠肺炎確診人數持續下降，這兩項因素有助中國經濟重返「世界第一」的寶座。

中國國家主席習近平於10日視察新冠肺炎重災區武漢，為去年12月爆發肺炎疫情以來首度造訪此地。荷蘭國際集團（ING）大中華地區首席經濟學家艾瑞斯‧潘（音譯）表示，「習近平視察武漢具有象徵意義，顯示中國正從肺炎疫情當中復甦。」

不過她說：「我仍非常謹慎看待此事，因為中國有愈來愈多境外移入的（確診）案例。若境外移入的案例擴散疫情，加上辦公室和工廠復工，可能在中國掀起另一波疫情。因此我對疫情沒這麼樂觀。」

被問到中國境外移入的確診案例激增、可能使疫情惡化的問題時，泰伊倒表示，「中國實際上更容易掌控這個情況」，因為他們能控管機場和港口。

對於肺炎疫情在其他地方擴散可能帶來的經濟衝擊，泰伊對此認為，中國有60%的經濟「基本上仰賴內需」，因此加速生產速度和再度消費，有助當地緩衝肺炎疫情的衝擊。