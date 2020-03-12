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俄通過修憲 普亭邁向終身總統

聯合報 / 國際組／綜合報導
俄修憲後，普亭二○二四年任期屆滿仍可再次選總統。 （路透）
俄修憲後，普亭二○二四年任期屆滿仍可再次選總統。 （路透）

俄羅斯國會下議院十一日三讀通過總統普亭提議的修憲方案，包括讓普亭不受現行憲法的任期限制，再度競選總統。

路透報導，四百五十席的下議院有三八三位議員支持修憲方案，無人反對，四十三位議員表決時棄權，廿四人缺席。

根據現行憲法，普亭必須於二○二四年連任任期屆滿後下台。

這已是普亭第四個總統任期，他曾在二○○八年至二○一二年讓前總理麥維德夫擔任總統，藉此避開任期限制。

普亭於今年一月宣布將推動重大政治改革及修憲計畫。修憲案讓他得以持續掌權直到二○三六年，但他表示，他贊同於國家政治「成熟」後限制總統任期。

下議院由執政黨「團結俄羅斯黨」掌控，國會議員針對普亭的修憲方案提出一連串修正案，內容包括把俄羅斯總統任期「重設」歸零。

普亭在國會發表演說表示，「提議移除對任何人的任期限制，包括現任總統在內，原則上這個選項是可行的，但有一個條件，那就是聯邦憲法法院做出正式裁決，認定這類修憲並未牴觸憲法的原則和主要條款。」

普亭表示，美國總統小羅斯福曾擔任四屆總統，因為當時美國動盪不安，這個例子說明限制總統任期有時是多餘的。

普亭的批評者說，憲法法院鐵定會支持這類修憲，並於四月交付全民公投時過關，普亭將可再擔任連續兩個六年任期。如果他真的這麼做，且健康容許也獲選民支持，現年六十七歲的普亭掌權到二○三六年將高齡八十三歲。

反對普亭的政治人物納瓦尼表示，他認為普亭如今想成為終身總統，納瓦尼的盟友日丹諾夫則譴責此舉等同憲法政變。

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