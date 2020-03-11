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疫情快又狠！愛迪達估銷售銳減 Puma稱短期難回到正軌

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
愛迪達的銷售大受新冠肺炎衝擊。路透
愛迪達的銷售大受新冠肺炎衝擊。路透

新冠肺炎疫情衝擊，德國運動衣鞋品牌愛迪達（Adidas）示警，大中華地區首季營收最多將減少10億歐元（11.4億美元），同業彪馬（Puma）也表示，短期內旗下業務難以恢復正常。

愛迪達11日預料，本季大中華地區的營收將減少8億至10億歐元，營業利益則減少4億至5億歐元。愛迪達上月曾警告，1月25日農曆春節以來大中華地區的業績，已較一年前驟降約85%。

不過，愛迪達表示，多數大陸工廠已復工，旗下全球採購業務也未受衝擊。該公司指出，大中華地區的商業活動已稍微回溫，但日本與南韓的客流量減少。

愛迪達同日並指出，去年第4季經匯率調整後營收增加10%至58.4億歐元，營業利益為2.45億歐元，都不如分析師預期。該公司說，在未考量疫情衝擊、匯率中立的情況下，預估全年營收將增加6%至8%。

在愛迪達2018年整體營收中，有20%來自中國大陸。愛迪達在大陸的門市約有1.2萬家，多數為加盟店，直營店不到500家。該業者產自大陸的服飾與鞋子，比重逼近20%。

彪馬則表示，由於新冠肺炎擴散全球，將捨棄上月19日發布的財測，該財測假定情勢能在短時間內恢復正常。彪馬指出，未來數周、數月的情勢難以預測，因此目前無法量化疫情對全年營收和獲利的衝擊。

愛迪達 新冠肺炎

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