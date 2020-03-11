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美國雖願給武器 土耳其仍執意親俄

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
艾爾段表示，如果美國願意對土耳其提供飛彈，土耳其願意取消佈署S-400，不過國防官員表示還在評估中。（Photo on Wikimedia Commons）
艾爾段表示，如果美國願意對土耳其提供飛彈，土耳其願意取消佈署S-400，不過國防官員表示還在評估中。（Photo on Wikimedia Commons）

不再佈署俄國飛彈土耳其可能要改設美國飛彈？土耳其總統艾爾段近日宣布，考慮在國內佈署美國的飛彈，不過土國國防官員隨後對外滅火說，4月設置俄國S-400飛彈的計畫不變。半島電視台分析，因為土耳其戰略位置重要，美、俄都想拉攏，而雙方給出的軍事方案讓土國政府都很心動，因此想待價而沽。

美對土釋出善意

根據《半島電視台》報導，土耳其雖然是美國跟北約的盟友，但去年因為土耳其跟俄羅斯購買S-400飛彈而產生糾紛。美國不希望土耳其同時使用美國跟俄國的軍事系統，否則會有機密情報的外洩疑慮。當時美國對土耳其態度強硬，但土耳其也不甘示弱，仍執意跟俄國買飛彈。

艾爾段在布魯塞爾訪問歐盟時表示，如果美國願意，土耳其也準備好在當地佈署美國的巡弋飛彈系統。但土耳其國防官員稍後受訪時表示，雖然美國還願意提供F-35很誘人，但原本在4月要佈署S-400的方案不變，對美國的提案目前還在評估。

位居重要戰略位置

土耳其位居重要戰略位置，讓美、俄都想拉攏。美國在冷戰時期就有在土耳其佈署大量飛彈對準蘇聯，但後來由於爆發古巴飛彈危機，在秘密外交談判下，當時的美國總統甘迺迪跟蘇聯總書記赫魯雪夫妥協，蘇聯從古巴撤退，但美國也要將佈署在土耳其的飛彈撤除。

《路透社》則分析，美國雖然願意提供飛彈，但也提醒土耳其要以防衛用途優先，不能隨便用敘利亞內戰，而且最關鍵的S-400問題必須要有進展。

《半島》也提到，由於敘利亞內戰俄、土交戰曠日廢時，艾爾段也一改過去堅持購買S-400的態度，對俄國總統普丁也是一個警訊。

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土耳其 飛彈 俄羅斯 艾爾段

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