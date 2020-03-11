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醫護人員蠟燭兩頭燒 除了防疫還得注意這種人...

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
從義大利到日本各國的醫療院所，皆傳出口罩和洗手液不翼而飛的消息。美聯社
從義大利到日本各國的醫療院所，皆傳出口罩和洗手液不翼而飛的消息。美聯社

新冠肺炎疫情引發全球醫療耗材需求孔急之際，有一項犯罪行為隨之增加，讓醫護人員處境更加艱辛。

華爾街日報（WSJ）報導，從義大利到日本的醫療院所，皆傳出口罩和洗手液等防疫用品不翼而飛的消息。烏克蘭、台灣和其他國家的政府已採取行動，攔截這類醫療用品出口。

華府也指出，有民眾受騙上當，購買了不存在的醫療耗材，或提供財務資訊給偽裝成健康工作者的犯罪者。

全球新冠肺炎確診人數現已超過11萬人，加上中國大陸以外的地區疫情持續升溫，導致全世界的口罩供應吃緊，而且這類用品目前供不應求。如今醫護人員除了防疫，顯然還得提防樑上君子。

位於義大利利古里亞大區（Liguria）的醫院主任佩里歐尼表示，在口罩稀缺時出現一連串竊案，包括醫院內有210副口罩和2箱抗菌洗手液遭竊。

法國馬賽有一家醫院，據說放在中央手術室的2,000副口罩失竊；西班牙馬拉加也有一名創傷科醫師遭逮捕，原因是他從儲藏室搬走12箱高過濾性能的外科口罩。

日本神戶紅十字醫院2月也曾傳出6,000副口罩遭竊；台灣海巡署同月則在一艘準備出海的漁船上查獲逾7萬副口罩。烏克蘭國家邊防局表示，該國軍事人員上周在羅馬尼亞邊境發現一起走私案，查獲五個塑膠袋，裡面裝有3,650副口罩，也說疑似走私販的人已騎摩托車逃逸。

犯罪者正持續得利，即使他們手上沒有醫療耗材。英國國家詐騙情報局（National Fraud Intelligence Bureau）表示，有民眾花費1.5萬英鎊（約新台幣58.25萬元）訂購口罩，但商品遲遲未送達。

美國聯邦貿易委員會（FTC）消費者教育專家崔斯勒表示，「不肖人士正利用民眾對肺炎疫情擴散的恐懼牟利」。

FTC表示，犯罪者架設網站販售假產品，利用電郵、簡訊及社群媒體的貼文，宣傳相關藥物、療程或募款資訊，吸引受害者上鉤。這些犯罪者常自稱自己來自美國疾病管制與預防中心（CDC），或總部位於瑞士的世界衛生組織（WHO），以取得受害者的信任。

WHO表示，許多犯罪者會假冒該組織官員發送電郵、打電話或傳送簡訊，竊取民眾的財務資訊，或在收信者的電腦上安裝惡意軟體。

義大利民防保護部（Civil Protection Department）也警告，詐騙者假冒健康照護專家挨家挨戶登門造訪，騙取老人家的錢財或以「消毒環境」為由登堂入室，或誆騙提供免費的新冠病毒測試。

口罩 義大利 新冠肺炎

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