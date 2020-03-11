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酒窖被挖穿！丹麥米其林餐廳名酒失竊 損失近700萬
丹麥哥本哈根的米其林一星餐廳「Formel B」2月底被竊賊光顧，偷走價值近700萬台幣的50多瓶佳釀。值得一提的是，這群竊賊的手法跟電影如出一轍，直接從隔壁的葡萄酒店挖穿酒窖的牆壁行竊。
媒體報導，Formel B事前一周才剛獲得米其林一星評價。竊賊雖從隔壁的葡萄酒店挖洞破牆而入，卻沒有偷走該店內的任何物品，據指Formel B除了酒藏以外沒有其他財物損失，顯示小偷完全衝著這批名酒而來。
Formel B的兩位店主指出，失竊佳釀包括有「酒王」之稱的法國勃艮第羅曼尼康帝酒莊，以及里貝伯爵酒莊（Domaine du Comte Liger-Belair）和樂華酒莊（Domaine Leroy），其中有三支特殊酒品，市值上看150萬丹麥克朗（折合約688萬台幣）。
「我們花好幾年才收集到這些接近無法替代的酒藏，」兩位店主在臉書聯名貼文表示：「卻在一夕之間無影無蹤。」
哥本哈根警方已立案調查，店主則希望臉書用戶分享他們列出失竊酒單，期盼奇蹟降臨讓他們找回失竊的美酒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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