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抗擊疫情支撐經濟！英國央行突宣布降息兩碼至0.25%

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
圖為英國央行外觀。路透
圖為英國央行外觀。路透

為抗擊新冠肺炎英國央行（BoE）11日突然宣布降息兩碼至0.25%。該央行在聲明中說：「儘管新冠肺炎帶來的經濟衝擊程度仍很不確定，但未來數月英國的經濟活動恐大大走弱。」

此外，英國央行還表示正研擬新的「定期融資計畫」(Term Funding Scheme)，稱它將為小企業提供「具成本效益的資金來源」，有效幫助商業銀行降低貸款利率，並向銀行系統挹注高達1000億英鎊的額外借貸資金。

【中央社／倫敦11日綜合外電報導】

英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）今天決議降息2碼，將基準利率從0.75%調降至0.25%，以提振受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病,COVID-19）疫情衝擊的英國經濟。

英格蘭銀行表示，貨幣政策委員會（MPC）決議調降基準利率50個基點至0.25%，這是英國央行自2016年8月以來首次降息。

英國央行維持購入政府債券目標在4350億英鎊，並將公司債收購目標維持在100億英鎊不變。

新冠肺炎 英國

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