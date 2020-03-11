俄國會提修憲案 普亭再掌權16年？

俄羅斯總統普亭想再當16年總統？已連任2屆總統的普亭日前通過國會提出的修憲法案，該法案內容重置總統的連任限制，並允許普亭再次投入2024年的總統大選。長期批判政府的政治人物納瓦尼嘲諷道：「很有趣的是，普亭已經掌權20年了，但修法後他竟能『首度』參選。」

國會背書普亭連任

根據《半島電視台》報導，俄羅斯總統普亭日前通過國會提出的修憲法案，內容將助其繼續掌權至2036年，普亭並表示：「待國家政治氛圍成熟後會卸下職權。」

該法案由俄羅斯第一位登上太空的女性、也是現任國會議員的泰勒斯可娃提出，內容主旨為重置普亭的連任次數。普亭則在國會中表示，目前俄羅斯面臨內憂外患，「為了維持國家穩定，願意繼續掌權。」並舉美國總統羅斯福打破常規於二戰期間的連任次數為例。

泰勒斯可娃也在國會討論中幫普亭背書，她稱：「有許多民眾向我詢問是否能延長總統的任期，他們都希望普亭能繼續帶領俄羅斯前進。」普亭則強調，法案必須符合憲法規定。其守憲的說法，加上多數國會議員對該法案投以熱烈的掌聲，種種跡象都讓反對者擔心，普亭會繼續他的實質獨裁之路。

操弄法規於股掌間

據《紐西蘭電視台》報導，法案若通過，普亭目前雖為連任中的總統，但他被允許投入2024年的總統大選，最多能再擔任2屆、每次6年。

普亭在2000年成為俄羅斯總統之後，曾在2008年改任總理，迴避「總統不得連任2次的任期限制」持續掌權，並推派自己的人馬梅德韋傑夫登上總統位置，並在2012年再次成為總統。

政治分析家加利亞莫夫直批，近期國內外的危機升級讓普亭原形畢露，「這些事件只是掩飾他本來就想要繼續獨裁統治的理由。」長期批判政府的政治人物納瓦尼則諷道：「很有趣的是，普亭已經掌權20年了，但修法後他將能『首度』參選。」

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