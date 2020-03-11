智利首都機場 逾1500萬美元現鈔被搶

智利首都聖地牙哥機場（San Diego Airport）9日發生一起逾1500萬美元現金重大搶案，5名歹徒闖入機場貨運倉庫當場搶走現金。美聯社報導，航站樓兩名保安受輕傷。

根據聖地牙哥當地媒體報導，被盜走的巨額金額包括1400萬美元及100萬歐元現鈔，為機場有史以來最大現金失竊案。按照警方的說法，嫌疑人共5名，攜帶步槍和手槍。他們分乘兩輛汽車進入機場倉庫區，並以步槍和手槍威脅保安員，然後從卡車內盜走巨額現金。

2017年，某團夥從聖地牙哥郊外一家運輸公司的辦公室內盜走價值1900萬美元的現金；2014年，聖地牙哥機場再次成為突襲目標，遭劫走價值1000萬美元的現金，在當地被稱為「世紀盜竊案」。