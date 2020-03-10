全球「口罩荒」可能加劇 專家：管制出口非長久之計

醫用口罩產量不足，以及許多國家對口罩出口採取管制措施，可能使全球「口罩荒」加劇。公衛官員示警，這些管制措施可能使口罩短缺的狀況惡化，且將使較貧窮的國家更難遏制疫情擴散。

新冠肺炎疫情已擴散至全球100多國，許多國家已無法滿足醫護人員的口罩需求；繼南韓之後，德國也決定禁止口罩出口。包括日本、德國在內，一些國家因口罩供給不足，已要求醫師重複使用口罩。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）全球衛生政策中心主任莫里森表示：「多數地區沒做好準備，許多國家管制口罩出口，但這並非長久之計。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，口罩製造商的產能需再增加40%，才能滿足需求。儘管WHO已將口罩運送至伊朗、柬埔寨、烏干達等47國，但這些地區近期仍可能面臨口罩荒，尤其是N95口罩。

譚德塞說：「業者和政府需盡快增加供給，鬆綁出口管制，並採取措施打壓囤積居奇。」

公衛專家擔心，更多先進國家管制口罩和防護設備出口，將使較貧窮國家面臨疫情擴散的風險，尤其是這些國家的醫護人員。

疫情爆發前，全球口罩生產有一半來自中國大陸，每日約生產2,000萬片；疫情傳出後，大陸已擴產四倍以上，並號召汽車製造商跨界生產口罩，但供給依然不足。

「世界醫師會」（The World Medical Association）表示，應重新思考供應鏈問題，口罩生產不應依賴大陸等少數國家；該協會希望各國政府能在歐盟等主要市場設廠，美國則應確保重要藥品、疫苗等醫療必需品的供給。