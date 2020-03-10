影／威廉哈利王室活動最後一次同場 兄弟「相敬如冰」

英國哈利王子和妻子梅根日前返回英國，履行他們最後的王室義務，9日參與在倫敦西敏寺舉行的英國國協日慶典（Commonwealth Service），這也是哈利與哥哥威廉王子最後一次同場出席王室活動，兩人互動也成為場上焦點。

《每日郵報》指出，這場活動原本要讓哈利梅根跟其他資深王室成員好好道別。但兩人卻被告知不能與女王一同進場，要他們先自行就座等待其他王室成員。這樣的安排也讓哈利感到不滿，所幸威廉王子出面打圓場。儘管現場節目表明確寫著，威廉和凱特應與女王一同進場，不過威廉仍然跟在哈利之後，帶著凱特王妃提前入席。

現場畫面可見，威廉和凱特抵達時，凱特貌似把哈利和梅根當「隱形人」，只與愛德華王子（Prince Edward）和蘇菲王妃（Sophie, Countess of Wessex）互動。威廉和哈利之間交換了短暫且尷尬的問候，梅根則是帶著笑臉向威廉說「哈囉」。儘管哈利有以微笑回應兄長，但兩對夫妻之後也再無其他互動。

部分王室粉絲在網上批評威廉和凱特刻意忽視哈利與梅根不厚道，稱「不該如此向你弟弟打招呼」。