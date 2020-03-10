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安倍支持率快跌到黃金交叉點 四成五認為奧運辦不成

聯合報 / 記者雷光涵／即時報導
日本首相安倍晉三。歐新社
日本首相安倍晉三。歐新社

新冠肺炎疫情擴大及之前賞櫻會綁椿疑雲的影響，日本首相安倍晉三的支持率持續下滑。日本NHK公布的最新民調顯示，安倍政府支持率較上個月掉2個百分點、剩43%，不支持的人上升4個百分點為41%，接近黃金交叉點。值得注意的是，認為東京奧運無法順利舉辦的受訪者較多。

NHK3月6日至8日對全日本18歲以上的男女，透過市內電話及手機抽樣調查，2222人中獲得1240分有效問卷。支持安倍政府的理由主要是「好像比其他內閣好」占54%，不支持的原因39%是「難以信任他的人品」，30%為「對他的政策沒有期待」等。NHK歷次民調中，安倍內閣的不支持率高過支持率是在2018年。

對於新冠肺炎，七成四的受訪者感到不安，九成的人擔心衝擊日本經濟。49%的受訪者肯定日本政府防止疫情擴大的政策，47%的人覺得不理想；對於全國多數高中以下的學校依安倍的請求提前放春假，近七成的人覺得是無可奈何的決定，24%說反應過度。

對於7月要開幕的東京奧運，有四成的受訪者覺得可以順利舉行，但有四成五的人覺得沒辦法如期舉行。

東京奧運 新冠肺炎 NHK 安倍晉三

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