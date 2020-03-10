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馬航烏克蘭空難 4叛亂分子遭起訴

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
MH17空難經過1年調查，於9日開始進行審判。（Photo on Wikipedia）
MH17空難經過1年調查，於9日開始進行審判。（Photo on Wikipedia）

審判馬航烏克蘭空難兇手！針對2014年馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭疑似遭俄製火箭彈擊落一案，荷蘭法院9日展開對3名俄羅斯與1名烏克蘭的叛亂分子的審判，他們涉嫌在烏克蘭東部協助叛軍部署飛彈將飛機擊落，造成機上共298人全數罹難。當時東部的頓內茲克等省分愈脫離烏克蘭統治，正跟政府交戰。

審判叛軍幹部

根據《英國廣播公司》報導，荷蘭法院9日開始進行MH17空難的審判。負責情搜的聯合調查團隊表示，遭到起訴的4人都是烏克蘭東部城市頓茲涅克的叛軍，其中3人還有俄國情報機構「格烏（GRU）」與聯邦安全局FSB的的背景，他們負責擔任叛軍主要幹部，並協助叛軍進行俄製飛彈的採購和部署。

MH17原定荷蘭阿姆斯特丹起飛後，將經過1天的飛行到馬來西亞首都吉隆坡，但在飛到烏克蘭境內離俄國邊境50公里處便失去聯絡。當時烏克蘭正處於激烈內戰，烏克蘭軍隊與叛軍在邊境駁火甚烈。調查團隊還宣稱，他們發現擊落飛機的飛彈，是在俄國西部城市庫斯克製造。

《英國廣播公司》提到，俄國外交部發言人薩卡洛娃堅稱，這次的審判100%是政治力的介入，俄國都有提供荷蘭調查團隊證據，可是並不被理會，且俄國憲法規定，不能將國民引渡給外國受審，因此受審4人也沒有很怕這次的調查審判，甚至缺席審判庭，不過法院表示，人證不在還是可以繼續審判程序。

《ABC新聞網》提到，雖然調查團隊不認為4人有明確命令發射飛彈，不過他們相信這些人是讓叛軍獲得飛彈的重要關鍵，因此更要為MH17空難的相關犯罪負起責任。空難家屬也希望此案趕快水落石出，還他們一個公道。

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