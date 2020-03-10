金正恩督導軍事演習 中美歐齊聲譴責

朝鮮官媒周二(3月10日)報導，金正恩親自監督周一的軍事演習，並且發射了據悉是7天內第二度發射的短程導彈。

韓國軍方稱，朝鮮在周一的演習過程中，向公海發射了多枚發射體。發射體以最高50公里高度飛行了約200公里。

朝鮮官方通訊社KCNA報導，金正恩與朝鮮人民軍的指揮官對演習結果感到「非常滿意」。朝鮮官方通訊社等於是確認了韓國在周一的報告。周一，韓國政府就已經偵測到朝鮮在其東北海岸發射了3枚短程導彈。

此舉引發美國和中國呼籲平壤重返談判桌，重新開始關於去核與停止導彈試射的討論。

但是朝鮮外交部批評歐洲國家的立場是"被美國煽動的魯莽行為"，現任宣傳鼓動部第一副部長、也是金正恩的胞妹的金與正表示，演習無意威脅任何人。

呼應疫情戴上口罩

照片中的金正恩在視察發射時，笑容滿面地戴著黑色的裘皮帽和皮大衣，但沒有戴口罩。他身邊的其他軍官戴著黑色的口罩，明顯呼應著當局地防疫政策。

分析人士猜測，朝鮮為了減少新冠病毒在其軍隊中傳播的機會，也減少了大型部隊集會的訓練等活動。 朝鮮尚未透露國內是否出現確診病例，但是官方媒體曾暗示某些人出現症狀之後會被隔離。

今年2月28日與3月2日，朝鮮也重啟了從去年11月以來就沒有再舉行過的軍事演習，且由金正恩親自監督。專家認為這是因為在新冠肺炎疫情下，金正恩為了安撫民心所做的預防性措施。

多國譴責朝鮮恢復軍事演習

韓國聯合參謀本部周一（3月9日）通報說，朝鮮軍方的冬季訓練項目中包括"各種多管導彈發射裝置"。此前，這個韓國最高軍事指揮機構曾表示，朝方至少從咸鏡南道三島（Sondok）發射了3枚這種短程飛行物。

英國、德國、法國、愛沙尼亞和比利時上周四(3月5日)在聯合國安理會上提出朝鮮最近的發射是違反聯合國決議的挑釁行動。

張慈/鄒宗翰/凝煉/葉宣 (路透社、美聯社、德新社)

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