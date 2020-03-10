快訊

新冠肺炎疫情蔓延百國 世衛稱全球大流行威脅「非常真實」

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩督導軍事演習 中美歐齊聲譴責

德國之聲 / 德國之聲

朝鮮官媒周二(3月10日)報導，金正恩親自監督周一的軍事演習，並且發射了據悉是7天內第二度發射的短程導彈。

韓國軍方稱，朝鮮在周一的演習過程中，向公海發射了多枚發射體。發射體以最高50公里高度飛行了約200公里。

朝鮮官方通訊社KCNA報導，金正恩與朝鮮人民軍的指揮官對演習結果感到「非常滿意」。朝鮮官方通訊社等於是確認了韓國在周一的報告。周一，韓國政府就已經偵測到朝鮮在其東北海岸發射了3枚短程導彈。

此舉引發美國和中國呼籲平壤重返談判桌，重新開始關於去核與停止導彈試射的討論。

但是朝鮮外交部批評歐洲國家的立場是"被美國煽動的魯莽行為"，現任宣傳鼓動部第一副部長、也是金正恩的胞妹的金與正表示，演習無意威脅任何人。

呼應疫情戴上口罩

照片中的金正恩在視察發射時，笑容滿面地戴著黑色的裘皮帽和皮大衣，但沒有戴口罩。他身邊的其他軍官戴著黑色的口罩，明顯呼應著當局地防疫政策。

分析人士猜測，朝鮮為了減少新冠病毒在其軍隊中傳播的機會，也減少了大型部隊集會的訓練等活動。 朝鮮尚未透露國內是否出現確診病例，但是官方媒體曾暗示某些人出現症狀之後會被隔離。

今年2月28日與3月2日，朝鮮也重啟了從去年11月以來就沒有再舉行過的軍事演習，且由金正恩親自監督。專家認為這是因為在新冠肺炎疫情下，金正恩為了安撫民心所做的預防性措施。

多國譴責朝鮮恢復軍事演習

韓國聯合參謀本部周一（3月9日）通報說，朝鮮軍方的冬季訓練項目中包括"各種多管導彈發射裝置"。此前，這個韓國最高軍事指揮機構曾表示，朝方至少從咸鏡南道三島（Sondok）發射了3枚這種短程飛行物。

英國、德國、法國、愛沙尼亞和比利時上周四(3月5日)在聯合國安理會上提出朝鮮最近的發射是違反聯合國決議的挑釁行動。

張慈/鄒宗翰/凝煉/葉宣 (路透社、美聯社、德新社)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 北韓 金正恩

延伸閱讀

慰問疫情又射飛彈 美中戰場的兩韓角色

親妹剛嗆南韓「低能愚蠢」 金正恩隔天慰問文在寅

首度主動發聲！金正恩胞妹金與正嗆南韓：「愚蠢又雙重標準」

金正恩致函文在寅 對新冠肺炎疫情表達慰問

相關新聞

安倍支持率快跌到黃金交叉點 四成五認為奧運辦不成

受新冠肺炎疫情擴大及之前賞櫻會綁椿疑雲的影響，日本首相安倍晉三的支持率持續下滑。日本NHK公布的最新民調顯示，安倍政府支...

金正恩督導軍事演習 中美歐齊聲譴責

朝鮮官媒周二(3月10日)報導，金正恩親自監督周一的軍事演習，並且發射了據悉是7天內第二度發射的短程導彈。

馬航烏克蘭空難 4叛亂分子遭起訴

審判馬航烏克蘭空難兇手！針對2014年馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭疑似遭俄製火箭彈擊落一案，荷蘭法院9日展開對3名俄羅斯與1名烏克蘭的叛亂分子的審判，他們涉嫌在烏克蘭東部協助叛軍部署飛彈將飛機擊落，造成機上共298人全數罹難。當時東部的頓內茲克等省分愈脫離烏克蘭統治，正跟政府交戰。

防新冠肺炎疫情擴大 日敲定緊急事態宣言法案

為因應2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，日本政府今天召開內閣會議決定首相可宣布「緊急事...

中威脅報復訪台 捷克要求撤換中國大使呼聲高

中國威脅捷克參議院議長如果訪問台灣，將對捷克企業進行報復，讓捷克政壇十分不滿，總理和反對黨領袖紛紛表示將要求中國撤換大使

馬國新內閣 安華「叛徒」獲重用

馬來西亞新總理慕尤丁九日宣布內閣名單，名單中暫時沒有副總理人選，但設立四位高級部長職位來作為總理副手。另外，有五名華人入...

阿富汗總統鬧雙包 同時就職

阿富汗九日有兩位總統同時就職，獲得第二個總統任期的甘尼在首都喀布爾總統府宣誓就職，同樣宣稱當選總統的前行政首長阿布杜拉，...

每天平均十名女性被殺 墨西哥為何成為殺女之國？

2月14日情人節，對墨西哥人來說，今年這個節日除了和情人慶祝外，還增添了一重悲痛的意義。2月一周之內的兩宗年輕女性被殺案，不單觸發社會的憤怒，也令人關注這些殺女事件 （femicides，即涉及家暴、性侵、情殺、仇女殺人等謀殺案件) 背後所反映國家深層次的社會問題。

日本下修去年第4季GDP 引發經濟衰退憂慮

日本今天表示，去年10月到12月這一季經濟萎縮幅度大於初估值，反映出在新冠肺炎疫情威脅全球經濟成長前日本經濟的脆弱度

影／太子逼宮？沙國王儲以叛變之名逮捕親叔堂兄

中東國家沙烏地阿拉伯6日傳出，兩名重量級王室成員遭逮捕拘留，引爆外界猜測國王恐不久於世，讓王儲穆罕默德．薩爾曼（Moha...

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

17歲的美國西雅圖高中生，用一個念頭改變世界。

衛報：歐盟資助民兵追捕 上萬難民慘死

歐洲近日再爆難民潮，但過去支持接納難民的歐盟，近年立場轉為強硬，更傳出漠視民兵追捕難民，致使許多難民在利比亞被集團綁架與拘留，甚至遭受酷刑殺害

熱門新聞

美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

期指暴跌觸發暫停交易 美股熔斷機制有三關卡阻跌

黑色星期一重現？道指崩逾2000點 11年最大單日跌幅

美股暴跌、油價也崩盤 謝金河兩點預言：金融恐懼超限戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。