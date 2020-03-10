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6,000萬人口怎麼封？一分鐘搞懂義大利全國封鎖

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
沒觀眾的球賽：在義大利由國際組織主辦的比賽照常舉行，但不對外開放。美聯社
沒觀眾的球賽：在義大利由國際組織主辦的比賽照常舉行，但不對外開放。美聯社

義大利將防疫封鎖措施擴大到全國，總理孔蒂周一表示「被迫採取犧牲」整個國家的做法，並稱全國封鎖的意思就是「非必要不要出門」。這些措施將持續到4月3日。

孔蒂做此決定前，義大利確診病例數在周一激增25%至9,172例，死亡人數從366人增至463人。

令人好奇的是，到底全國封鎖怎麼封，以下一分鐘解答：

●涵蓋地區

全義大利包括西西里和薩丁尼亞兩島，受影響人口有6,000萬人。

●行動限制

規定國民只有在工作、就醫或緊急因素才准出門。公共運輸照常運作，但孔蒂呼籲所有人儘可能留在家中。需要旅行者必須填寫文件，具體說明出行理由並隨身攜帶此文件。若經發現所言不實，可能面臨罰款甚至刑期。

●所有集會取消

所有戶外聚會都在禁止之列。不論公家或民間主辦的各種活動、舉凡運動、宗教、展覽，都得取消。電影院、博物館、戲院、夜店、舞蹈學校、博弈站都必須關閉。滑雪場也不得營業。不准民間和宗教慶典。大學和各級學校停課。專業醫療訓練不在禁止之列。

●餐廳

酒吧和餐廳只准在早上6時至晚上6時營業，並必須確保顧客之間能至少保持一公尺的距離。若不按規定，得勒令停業。

●商品

商品也等在確保顧客之間能至少保持一公尺的距離才能營業，中大型購物中心周末不得營業，食品店可以全天營業。

體育活動

所有運動比賽取消，只有國際組織主辦的比賽例外，條件是不對外開放。體育館、運動中心、游泳池、Spa等休閒中心不得開放。

●醫療

醫護人員取消休假，急診室未經特准不准陪伴病人。

●居家隔離

凡發燒37.5度以上者或經確診新冠肺炎者必須留在家中。

義大利 體育 新冠肺炎

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