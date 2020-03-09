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每天平均十名女性被殺 墨西哥為何成為殺女之國？

香港01 / 羅保熙／撰文
Ingrid Escamilla的案件惹起墨西哥社會的關注。(路透社)
Ingrid Escamilla的案件惹起墨西哥社會的關注。(路透社)

2月14日情人節，對墨西哥人來說，今年這個節日除了和情人慶祝外，還增添了一重悲痛的意義。2月一周之內的兩宗年輕女性被殺案，不單觸發社會的憤怒，也令人關注這些殺女事件 （femicides，即涉及家暴、性侵、情殺、仇女殺人等謀殺案件) 背後所反映國家深層次的社會問題。

上月9日，25歲女子Ingrid Escamilla於首都墨西哥城的住所內遭46歲丈夫亂刀砍死。死者身體大部份範圍被剝皮，內臟及皮膚被扔進下水道。兩日後，7歲女童Fatima Cecilia Aldrighett遭綁架撕票，兇徒把其遺體放入垃圾膠袋，棄置於墨西哥城南部。

兩宗殺人案不僅令國人咋舌，事後媒體的報導亦觸發社會震怒。事緣墨西哥多間全國性報館以頭版的方式，刊登了Ingrid Escamilla遭殘殺後的血腥照片，還配上搶眼球標題如「都怪邱比特」或其他血腥標題。

女權和性別平權組織紛紛於情人節該周末走上街頭，不單對殺女問題表達關注，同時斥責傳媒的報道是同謀所為。他們除了在首都國家宮（National Palace）大門噴上「殺女之國」等字句；又圍攻涉事報館，包括潑漆、封鎖出入口、與警方衝突，甚至燒毀報攤和報道車輛。

Lilia Florencio Guerrero的女兒被暴力殺害，她向美國傳媒表示：「不僅是Ingrid，還有成千上萬的殺害女性案件；這令我們充滿了憤怒和憤怒。」她呼籲總統採取更多行動制止暴力。59歲的Armando則說：「我在這裏出生和成長，現時暴力事件比以往任何時候都要多。這太過暴力，社區對此感到恐懼。」

總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）呼籲示威者勿在國家宮噴漆，並說政府正致力終結女性被殺的現象，他回應說：「我並沒有視而不見。政府將時刻保障女性安全。」有份刊登的報館La Prensa則為事件辯護，並刊登頭版聲明：「我們明白有不足，並已開始深入檢討。」

洛佩斯因社會的廣泛關注，事後強調政府會採取措施，惟未有具體方案。(路透社)
洛佩斯因社會的廣泛關注，事後強調政府會採取措施，惟未有具體方案。(路透社)

警方和媒體雙重失德

讓墨西哥社會震怒的並不單是報導手法，也是警方和媒體雙重失德的問題。在Ingrid Escamilla死後，有警員懷疑私自將滿身血跡的兇手的口供、影像，甚至兇案現場的遺體照片一一上載至群組和網絡，更售予多間大型傳媒。

由於國內長年的毒品戰爭，當地媒體對血腥報導習以為常，不時登刊死者和受害人血淋淋的兇案照片。但今次事件，卻同時反映了警方的腐敗失德。據當地媒體解釋，這些證據曝光後，一般不會被法庭採納為有效的證物。換言之，警員做法不單無視死者的私穩和尊嚴，同時破壞了法治。

事件還揭示了當地社會一些結構性問題，因為死者Ingrid Escamilla生前原來長期遭丈夫家暴，並曾在去年提出法律訴訟，只是最終選擇和解及撤銷控告。這說明了多年以來，包括社福部門、婦女組織以至警方雖然知悉當事人曾遭到家暴，卻沒有任何一方能提供適切的協助以解決問題，最終導致悲劇發生。

墨西哥各地近日都有示威活動，要求遏止殺女的暴力行為。(路透社)
墨西哥各地近日都有示威活動，要求遏止殺女的暴力行為。(路透社)

日均十宗殺女案

墨西哥女性被殺問題絕非一朝一夕，只是近期同類的襲擊事件變得更頻密。根據官方數字，去年墨西哥總共有3,825宗婦女被殺個案，比2018年增長7%；亦即平均每日有10名婦女被殺，刷新歷來記錄。

若擴大範圍至所有針對女性的重大刑事傷亡事件，去年更有多達74,632宗。雖然這類案件的報案率偏低，但過去五年的數據仍上升了一成四，顯示針對女性的暴力襲擊明顯增加。

有意見認為，這與國家治安惡化和毒梟戰爭升溫有關，加劇了相關暴力問題。此外，墨西哥社會過份強調男性對於家庭的價值，「重男輕女」的文化使舉報和作證上變得困難。目前，墨西哥雖然有殺女罪的刑法，並可判處最高的60年有期徒刑。可是，礙於法律條文、國內文化和社會風俗，令成功入罪率極低。以去年的數據為例，3,000多宗案件中僅約四份一成功起訴。

近日，司法部長Alejandro Gertz Manero提出，撤消殺女相關罪行的法律，將這些殺女案改判成更簡單和更高刑期的加重殺人罪；只要案件死者是女性，刑期就將會是40年以上、70年以下。

示威人士認為：「我們之所以憤怒，不是因為Ingrid被殺死的過程有多殘忍或瘋狂。我們之所以憤怒，是因為整個國家都把『殺女』當成一種呼吸般的『自然常態』。」雖然墨西哥當局已作出了一些回應，但民間似乎並不滿足，甚至有聲音要求恢復死刑。接二連三的殺女案激發全國怒吼，對洛佩斯政府將會是沉重的考驗。

墨西哥社會對殺女問題深感憂慮，要求總統採取行動。(路透社)
墨西哥社會對殺女問題深感憂慮，要求總統採取行動。(路透社)

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文章授權轉載自《香港01》

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