影／太子逼宮？沙國王儲以叛變之名逮捕親叔堂兄

中東國家沙烏地阿拉伯6日傳出，兩名重量級王室成員遭逮捕拘留，引爆外界猜測國王恐不久於世，讓王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）出手鞏固權力，為自己登上王位之路清除障礙。沙國王室隨即釋出國王健康接見官員畫面闢謠，但卻再爆王儲欲逼國王禪位猜測。

外媒綜合報導，6日3名王室成員遭逮捕，其中包括國王的親弟、王儲薩爾曼的叔叔阿邁德親王（Ahmed bin Abdulaziz），以及王儲薩爾曼的堂兄穆罕默德（Mohammed bin Nayef）兩位重量級王室成員。阿邁德親王和穆罕默德兩人都具有王位繼承資格，也都拒絕表態效忠王儲穆罕默德，被反王儲穆罕默德派視為希望所寄，因此此舉也可說是剷除了針對王儲穆罕默德的最後反抗勢力。

阿邁德親王和穆罕默德兩人被扣上「陰謀政變」的罪名，沙國王室法庭指控兩人「策畫政變以罷黜國王和王儲」，罪名確定可能面臨終身監禁或被處決。《中東之眼》報導聲稱，阿邁德親王在被逮捕前，被給予向王儲效忠的最後機會，但仍遭阿邁德親王拒絕。

沙國政府人士對《美聯社》表示，王儲的逮捕行動是在殺一儆百，讓那些對他心懷不滿的王室成員看清楚：如果連阿邁德與穆罕默德都會遭殃，任何一個親王都可能步上他們的後塵。

逮捕消息傳出後，讓外界揣測國王薩爾曼的健康狀況，擔憂84歲在位時間或許時日無多，所以才會讓王儲突然動手鞏固勢力。但沙國當局否認國王健康出問題，表示這次逮捕令是由他本人親自簽署，並釋出國王日前現身任命新大使的畫面，企圖闢謠。