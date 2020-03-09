快訊

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

日航空服員確診新冠肺炎 一同出勤組員全隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／太子逼宮？沙國王儲以叛變之名逮捕親叔堂兄

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
沙烏地王儲動手清除障礙，逮捕兩名重量級王室成員，引爆外界猜測國王恐不久於世。沙國當局隨即釋出國王畫面闢謠。美聯
沙烏地王儲動手清除障礙，逮捕兩名重量級王室成員，引爆外界猜測國王恐不久於世。沙國當局隨即釋出國王畫面闢謠。美聯

中東國家沙烏地阿拉伯6日傳出，兩名重量級王室成員遭逮捕拘留，引爆外界猜測國王恐不久於世，讓王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）出手鞏固權力，為自己登上王位之路清除障礙。沙國王室隨即釋出國王健康接見官員畫面闢謠，但卻再爆王儲欲逼國王禪位猜測。

外媒綜合報導，6日3名王室成員遭逮捕，其中包括國王的親弟、王儲薩爾曼的叔叔阿邁德親王（Ahmed bin Abdulaziz），以及王儲薩爾曼的堂兄穆罕默德（Mohammed bin Nayef）兩位重量級王室成員。阿邁德親王和穆罕默德兩人都具有王位繼承資格，也都拒絕表態效忠王儲穆罕默德，被反王儲穆罕默德派視為希望所寄，因此此舉也可說是剷除了針對王儲穆罕默德的最後反抗勢力。

阿邁德親王和穆罕默德兩人被扣上「陰謀政變」的罪名，沙國王室法庭指控兩人「策畫政變以罷黜國王和王儲」，罪名確定可能面臨終身監禁或被處決。《中東之眼》報導聲稱，阿邁德親王在被逮捕前，被給予向王儲效忠的最後機會，但仍遭阿邁德親王拒絕。

沙國政府人士對《美聯社》表示，王儲的逮捕行動是在殺一儆百，讓那些對他心懷不滿的王室成員看清楚：如果連阿邁德與穆罕默德都會遭殃，任何一個親王都可能步上他們的後塵。

逮捕消息傳出後，讓外界揣測國王薩爾曼的健康狀況，擔憂84歲在位時間或許時日無多，所以才會讓王儲突然動手鞏固勢力。但沙國當局否認國王健康出問題，表示這次逮捕令是由他本人親自簽署，並釋出國王日前現身任命新大使的畫面，企圖闢謠。

不過《中東之眼》報導，聲稱有內部消息指出，王儲是因為想要在今年利雅德（Riyadh）G20峰會上即位，並以國王身分出席，因此決定下手鞏固權力，好逼迫身體雖還健朗但失智的父親禪位。

中東國家沙烏地阿拉伯6日傳出，兩名重量級王室成員遭逮捕拘留，引爆外界猜測國王恐不久於世，讓王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）出手鞏固權力，為自己登上王位之路清除障礙。美聯社
中東國家沙烏地阿拉伯6日傳出，兩名重量級王室成員遭逮捕拘留，引爆外界猜測國王恐不久於世，讓王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman，MBS）出手鞏固權力，為自己登上王位之路清除障礙。美聯社

王儲 穆罕默德 王室

延伸閱讀

沙烏地為王儲繼位肅清反對勢力 3親王涉政變被捕

沙國王儲固權 拘捕叔叔及堂兄

沙國王儲鎮壓異己固權 拘捕叔叔和堂兄

沙烏地阿拉伯疑王室鬥爭 兩高階成員被捕

相關新聞

影／太子逼宮？沙國王儲以叛變之名逮捕親叔堂兄

中東國家沙烏地阿拉伯6日傳出，兩名重量級王室成員遭逮捕拘留，引爆外界猜測國王恐不久於世，讓王儲穆罕默德．薩爾曼（Moha...

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

17歲的美國西雅圖高中生，用一個念頭改變世界。

防新冠肺炎蔓延 東京都政府籲勿辦賞櫻宴

日本櫻花季將屆，為了防止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，東京都政府今天呼籲民眾在東京都立的...

衛報：歐盟資助民兵追捕 上萬難民慘死

歐洲近日再爆難民潮，但過去支持接納難民的歐盟，近年立場轉為強硬，更傳出漠視民兵追捕難民，致使許多難民在利比亞被集團綁架與拘留，甚至遭受酷刑殺害

反難民敵意升溫？ 希臘收容中心疑遭2度縱火

希臘萊斯博斯島首府米蒂利尼一間名為「一個快樂家庭」的難民收容中心，7日發生大火，並未造成人員傷亡，起火原因尚待釐清。這是萊斯博斯島的難民相關設施一周內第二度發生火警，上次是2日一座存放供難民使用物品的倉庫被燒毀

德國同意 安置希臘難民營兒童

德國政府官員周一(3月9日)表示，願意協助安置大約1500名在希臘難民營的兒童

被黑手黨追殺30年 她選上國會議員鼓勵更多證人反擊

義大利52歲女政治家皮耶拉．艾洛（Piera Aiello）過去30年加入證人保護計畫，成為協助政府打擊黑手黨的重要證人...

疫情害到誰？ 亞洲職業婦女首當其衝

新冠肺炎疫情蔓延，亞洲女性深受其害！英國廣播電台分析，疫情讓亞洲女性在小孩照顧、暴力、看護、就業等方面受到嚴重影響。例如小孩延後開學，有上班的女性必須在家這顧小孩

世界性難民危機 每2秒就有1難民

平均每2秒全世界就增加1位難民！歐洲近期因土耳其開放邊界有重現難民危機的跡象，然而其他各地的難民數量也很驚人，包括因種族清算的緬甸有110萬羅興亞難民，以及近期通膨嚴重的委內瑞拉的難民數一路飆破340萬

沉寂一周後 北韓再發射三枚不明飛行物

韓聯社報導，合同參謀本部表示，北韓9日從東部城市善德向東海發射了三枚不明發行物，與上次發射兩枚顯然是短距的彈道飛彈距離一...

衛報：歐盟資助民兵追捕 上萬難民慘死

歐洲近日再度遭遇移民危機，但幾年前從人道主義出發接納上百萬難民的歐盟，近年移民政策改採阻止難民湧入的強硬立場，歐盟與土耳其、利比亞等難民來源地簽署協議並金援兩國，如同將移民政策「外包」給這兩國執行，如今遭土耳其以開放難民進入歐盟要脅，也致使許多移民在利比亞被人蛇集團綁架與拘留，甚至遭受酷刑殺害。

反難民升溫 希臘收容中心遭火噬

希臘萊斯博斯島首府米蒂利尼一間名為「一個快樂家庭」的難民收容中心七日發生大火，並未造成人員傷亡，起火原因尚待釐清，但這是萊斯博斯島的難民相關設施一周以來第二度發生火警，上次在二日被燒毀的一座倉庫存放供難民使用的家具和電器等物品，初步調查發現疑似遭人縱火。

熱門新聞

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

瑞士24萬片口罩被德國攔截 急召大使抗議

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產、原油氾濫

懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

防你多買！日藥妝店賣口罩奇招 1件原價、第2件飆天價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。