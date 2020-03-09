衛報：歐盟資助民兵追捕 上萬難民慘死

歐洲近日再爆難民潮，但過去支持接納難民的歐盟，近年立場轉為強硬，更傳出漠視民兵追捕難民，致使許多難民在利比亞被集團綁架與拘留，甚至遭受酷刑殺害。

英國衛報報導，根據一份外洩的歐盟內部備忘錄，歐盟承認綁架難民如今在利比亞是「一個有利可圖的商業模式」，許多民兵與人口販子自稱海岸警衛隊並任意拘留難民，以取得歐盟給予的「經費」。

國際特赦組織表示，在利比亞約有2萬名難民遭政府、民兵與犯罪集團綁架，其中許多人遭到酷刑和虐待等不人道方式對待，該組織並指歐洲政府是「共犯」。

除了利比亞，歐盟也在北非其他國家、東非的索馬利亞等國創造出龐大的綁架與拘留產業，還跟蘇丹前獨裁者、遭國際刑事法院以戰爭罪起訴的巴希爾之流達成協議；歐盟還曾和在蘇丹達佛地區進行種族屠殺的民兵組織「騎兵團」合作，讓他們以「快速支援部隊」之名追捕難民。

過去六年，從上述集團手中逃走的難民，至少有2萬人在地中海溺斃，顯示實際遭到非法對待的難民數量更驚人。

報導指出，歐盟政策的失敗也改變歐洲人對難民的態度，像希臘對難民立場就因此從原來的同情變為反對。希臘萊斯博斯島前市長賈里諾說，歐盟一直「讓我們感到無助和孤單」，結果就是當地民眾對難民原本抱持的仁慈態度變為憤怒。

批評者說，歐盟似乎想讓難民盡可能留在希臘這個歐洲邊緣國家，不要進到歐洲核心地區。