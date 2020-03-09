德國同意 安置希臘難民營兒童

(德國之聲中文網) 德國政府官員周一(3月9日)表示，願意協助安置大約1500名在希臘難民營的兒童。

德國總理默克爾與聯合政府成員討論歐洲邊境局勢和冠狀病毒緊急情況後，作出這項決定。

德國政府在聲明中表示：「正在歐盟就人道解決方式進行談判，希望可以找到有意願接納這些兒童的盟國。」

土耳其政府在2016年與歐盟達成了一項協議，歐盟提供土耳其數十億歐元援助，以換取土耳其阻止非法移民流向歐盟。然而土耳其政府在2月28日宣布，不會阻止非法移民跨過邊界。這也導致許多移民滯留在土耳其和希臘邊境。

土耳其總統埃爾多安3月9日將在布魯塞爾與歐盟領導人會晤，討論這場人道危機。

鄒宗翰/張慈 (法新社、德新社)

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