被黑手黨追殺30年 她選上國會議員鼓勵更多證人反擊

義大利52歲女政治家皮耶拉．艾洛（Piera Aiello）過去30年加入證人保護計畫，成為協助政府打擊黑手黨的重要證人，不畏懼成為黑手黨目標，2018年當選國會議員，負責起草反黑手黨相關反案，並鼓勵更多人站出來作證指控黑手黨的所作所為。

出生於西西里島的艾洛18歲時被迫與當地黑手黨頭目阿特里亞（Don Vito Atria）的兒子尼克羅結婚，否則對方揚言要殺害她全家，未料婚禮剛過8天，阿特里亞就被敵對的黑手黨殺害，尼克羅誓言要父親報仇，但最終自己也遭到毒手。

當年目擊丈夫被殺害的艾洛，後來決定出面指證黑手黨的犯罪行為，同時也接受政府的證人保護計畫。

自從決定作證指認黑手黨成為政府保護對象後，艾洛以不同名字和身分生活，因此不能開立銀行賬戶，也不能幫女兒在學校註冊。

而在義大利，還有許多像艾洛一樣的證人。這些證人中有的人是企業家，他們指認黑手黨後，公司經營不下去，甚至還被迫流落街頭。

因此，艾洛決定要捍衛這些證人的權利。2018年她以五星運動黨候選人的身分參選國會議員並順利當選。憑藉著豐富個人經驗，艾洛現在負責協助兩種罕見的人：一是願意出面指證黑手黨的人，二是反對敲詐勒索並感到公司經營困難的企業家。

艾洛表示，自己能代表五星運動黨參選當上國會議員，猜想外界可能認為她是個正派的人，「如果我譴責黑手黨，至少我是乾淨的，他們從我身上看見對真理和正義的希望」。

她在國會的任期將於2023年屆滿，目前不確定是否會再次參選。艾洛說，「這種環境不適合我：政治不乾淨，也不透明。有些交易和骯髒的妥協，我不喜歡」。