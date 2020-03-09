疫情害到誰？ 亞洲職業婦女首當其衝

新冠肺炎疫情蔓延，亞洲女性深受其害！英國廣播電台分析，疫情讓亞洲女性在小孩照顧、暴力、看護、就業等方面受到嚴重影響。例如小孩延後開學，有上班的女性必須在家這顧小孩。另外，疫情衝擊經濟，女性較容易失業，之後也比較難再找到工作。

根據《英國廣播電台》報導，疫情除了對經濟造成損害，也間接讓女性的權益受損。以南韓、日本為例，最近都相繼宣布延後開學的情況下，即使夫婦都有上班，大多都由女性負責在家照顧小孩。受訪的南韓宋小姐表示，她很想去上班，在家整個精神渙散，她只能試圖在小孩睡覺時找些工作做，以補貼家用。

以疫情嚴重的武漢為例，中國人權分子李曉（譯名）跟BBC記者反應，許多民眾都目睹家暴或是被家暴，尤其是女性在這時候更容易被施暴，而且隔離、檢疫期間不能出門，完全是求助無門。有個案是與警察溝通很久後，才獲得幫助逃離家裡。中國網路上現在也有「#疫情反家暴」的標語提醒人們。

前線醫護人員、失業

根據《世界衛生組織》報告，第一線的醫療人員中有70%是女性，雖然很多新聞都會吹捧她們為勇士，但實際上她們的待遇非常差，輪班的10小時內都不能吃東西、上廁所跟休息。而且這些醫護人員的生理期產品也面臨短缺，處境非常艱難。

另外，亞洲許多地方都有菲律賓、印尼的外籍移工或看護。以香港為例，當地移民人權NGO工作人員就擔心，防疫物資價格高漲讓這些移工無力負擔口罩、酒精，而且她們的雇主可能也無法提供員工口罩。醫療物資的短缺對於離鄉背井的女移工來說是非常大的挑戰。

【更多精采內容，詳見 】