世界性難民危機 每2秒就有1難民

平均每2秒全世界就增加1位難民！歐洲近期因土耳其開放邊界有重現難民危機的跡象，然而其他各地的難民數量也很驚人，包括因種族清算的緬甸有110萬羅興亞難民，以及近期通膨嚴重的委內瑞拉的難民數一路飆破340萬，還有因蝗害導致糧食短缺的索馬利亞也有近200萬難民等。

難民數迭創新高

根據《聯合國難民署》統計，全球有近2590萬名難民，其中超過半數為18歲以下小孩。平均每2秒鐘就有1人因為迫害、衝突或環境不利生存而被迫流離失所，是前所未見的歷史新高。像是戰事頻傳的中東及非洲地區有敘利亞、索馬利亞及南蘇丹等國產生大量難民。

日前土耳其與俄羅斯雙方分別扶植的軍事勢力在敘利亞伊德利卜爆發衝突後，有有近百萬的難民湧入土耳其，儘管歐盟承諾將投入資源協助土耳其處理難民問題，但在雙方政府缺少協商及信任的基礎下，土耳其政府決定開放邊界，使希臘首當其衝被迫迎接大量難民。

挪威難民理事會則表示，為乾旱和內戰所苦的索馬利亞，近期又面臨蝗害侵擾，接近200萬索馬利亞人民迫切需要食物，紛至他國尋求生存機會。而不遠處的南蘇丹則是面臨內戰不斷，雖交戰雙方已於近期簽署和平條例，但仍有高達200萬的難民逃離至國外求援。

南美難民庫

「通貨膨脹激增難民數量。」《聯合國難民署》特別代表史坦指出，南美洲和加勒比海國家都得盡力應對委內瑞拉將近400萬的難民數。

根據委內瑞拉國家移民局統計，委內瑞拉的難民數量從2015年底的69萬5千人暴增至2019年的400萬。委內瑞拉的人口正以驚人的速度流失，情況前所未見。製造大量難民的還有緬甸110萬名羅興亞難民，該國因宗教信仰不同，人民無法和諧共處而導致互相殺戮。

上述國家的難民數總和即佔世界難民數的2/3，各國都因面臨戰亂或政經局勢不穩定等因素導致生活條件慘澹，人民紛紛尋求出走的機會。相形之下，歐美各國便成為難民蜂擁而至的理想國度，也顯現國際間若不共同研議解決難民問題，獨善其身的各福利大國終究會受到衝擊。

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