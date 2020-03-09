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反難民升溫 希臘收容中心遭火噬

聯合報 / 編譯陳韋廷／報導
希臘萊斯博斯島首府米蒂利尼「一個快樂家庭」難民收容中心七日發生大火，消防人員八日打開該設施大門準備調查起火原因。 （法新社）
希臘萊斯博斯島首府米蒂利尼「一個快樂家庭」難民收容中心七日發生大火，消防人員八日打開該設施大門準備調查起火原因。 （法新社）

希臘萊斯博斯島首府米蒂利尼一間名為「一個快樂家庭」的難民收容中心七日發生大火，並未造成人員傷亡，起火原因尚待釐清，但這是萊斯博斯島的難民相關設施一周以來第二度發生火警，上次在二日被燒毀的一座倉庫存放供難民使用的家具和電器等物品，初步調查發現疑似遭人縱火。

這兩起火警發生於土耳其開放邊境讓難民湧入歐洲之際，持續激增的難民和移民正讓萊斯博斯島的緊張局勢加劇，當地對難民的敵意也正在升高。

英國廣播公司（BBC）報導，土國總統厄多安上周開放邊境讓難民進入歐洲，除了成千上萬難民經由陸路抵達希臘邊境，數百位移民也嘗試來到萊斯博斯島。

紐約時報報導，萊斯博斯島對難民的態度，可說明幾年來歐洲對難民和移民態度的改變。島上居民二○一五年曾相當歡迎難民，希臘政府也主動援救海上的難民協助安置，或協助他們前往歐洲其他國家，當年還有人因此提名萊斯博斯島居民角逐諾貝爾和平獎。

不過，由於多年來難民源源不絕，島上許多居民表示受夠了。如今島上傳出有人設路障阻止難民前往收容中心，有人攻擊社工人員和記者，批評他們助長難民問題。

與此同時，希臘與土耳其之間的陸地邊境上，希臘警方與移民再度爆發衝突。

希臘警察在卡斯坦尼斯邊境關卡朝移民發射催淚彈，移民們則丟擲石塊，並大喊「打開大門」來回應。希臘當局還指控土國警察向希臘警察發射催淚彈。

希臘警察八日在鄰近土耳其的卡斯坦尼斯邊境關卡出動水砲車噴灑移民，阻擋他們跨越邊境。 （美聯社）
希臘警察八日在鄰近土耳其的卡斯坦尼斯邊境關卡出動水砲車噴灑移民，阻擋他們跨越邊境。 （美聯社）

希臘移民部長米塔拉奇七日也祭出對尋求庇護難民的最新限制，希望限制從土國持續湧入的移民潮。他說：「獲得庇護者的住宿與福利將在一個月內中斷，屆時他們必須工作謀生。這會讓我國成為移民潮下吸引力較低的目的地。」

土國總統厄多安七日又改變立場，以安全為由下令禁止移民穿越愛琴海前往希臘，他將在九日前往布魯塞爾和歐盟討論相關問題。歐盟指責厄多安出於政治目的在利用移民，並堅稱未開放歐洲大門，希臘也說土國正在「操縱」這些移民，企圖施加外交壓力。

土國在二○一六年與歐盟簽署協議，不讓移民經由土國前往歐洲，以換取歐盟資金協助處理土國收容的大量難民，但厄多安一直要求歐盟加強負擔照顧難民責任，相關問題讓雙方關係緊張。

自二○一一年敘國內戰爆發以來，土國收容約三百七十萬敘利亞人。雖然歐盟承諾會再提供數十億歐元的援助，但土國並不為所動，上周仍決定開放跟希臘的邊界，甚至將難民趕往歐洲。

難民 移民 希臘

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