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力阻移民湧入！歐盟昔人道接納　今卻資助犯罪集團追捕

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
歐盟移民政策近年改採強硬立場，圖為民眾四日在歐洲議會前要求歐盟當局開放邊界情形。法新社
歐盟移民政策近年改採強硬立場，圖為民眾四日在歐洲議會前要求歐盟當局開放邊界情形。法新社

歐洲近日再度遭遇移民危機，但幾年前從人道主義出發接納上百萬難民的歐盟，近年移民政策改採阻止難民湧入的強硬立場，歐盟與土耳其、利比亞等難民來源地簽署協議並金援兩國，如同將移民政策「外包」給這兩國執行，如今遭土耳其以開放難民進入歐盟要脅，也致使許多移民在利比亞被人蛇集團綁架與拘留，甚至遭受酷刑殺害。

英國衛報報導，根據一份外洩的歐盟內部備忘錄，歐盟承認綁架移民如今在利比亞是「一個有利可圖的商業模式」，許多民兵與人口販子自稱海岸警衛隊，任意拘留移民來，以取得歐盟給予的「經費」。

國際特赦組織表示，在利比亞，約有兩萬名移民遭政府、民兵與犯罪集團綁架，其中許多人遭到酷刑和虐待等不人道方式對待，該組織並指歐洲政府是共犯。

除了利比亞外，歐盟也在北非其他國家、東非的索馬利亞等「非洲之角」國家創造出龐大的綁架與拘留產業，還跟蘇丹前獨裁者、遭國際刑事法院以戰爭罪起訴的巴希爾之流達成協議，歐盟還曾和在蘇丹達佛地區進行種族屠殺的民兵組織「騎兵團」合作，這支殘暴的民兵現在自稱是「快速支援部隊」，幫忙歐盟追捕移民。

沒人知道有多少移民遭這些歐盟資助的武力殺害，光是過去六年，從它們手中逃走的移民，至少有兩萬人在地中海溺斃。

報導還指出，歐盟政策的失敗也改變歐洲人對移民的態度，像希臘對移民立場就因此從原來的同情變為反對。

此外，希臘雖是歐盟成員國，但因位於歐盟地理位置邊緣，歐盟對待希臘的態度跟對待跟利比亞一樣。批評者說，歐盟似乎想讓難民盡可能留在希臘這個歐洲邊緣國家，不要進到歐洲核心地區，

希臘萊斯博斯島前市長賈里諾說，歐盟一直「讓我們感到無助和孤單」，結果就是當地民眾對難民原本抱持的仁慈態度變為憤怒。

歐盟 移民 利比亞

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