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敵意升高！希臘萊斯博斯島難民設施　六天內2度傳火警

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
希臘萊斯博斯島難民收容中心「一個快樂家庭」7日發生大火，兩名消防人員準備進入火場救火。路透
希臘萊斯博斯島難民收容中心「一個快樂家庭」7日發生大火，兩名消防人員準備進入火場救火。路透

希臘萊斯博斯島首府米蒂利尼一間名為「一個快樂家庭」的難民收容中心7日發生大火，並未造成人員傷亡，起火原因尚待釐清，但這是萊斯博斯島的難民相關設施一周以來第二度發生火警，上次在2日被燒毀的一座倉庫存放供難民使用的家具和電器等物品，初步調查發現疑似遭人縱火。

這兩起火警發生於土耳其開放邊境讓難民湧入歐洲之際，持續激增的難民和移民正讓萊斯博斯島的緊張局勢加劇，當地對難民的敵意也正在升高。

英國廣播公司（BBC）報導，土國總統厄多安上周開放邊境讓難民進入歐洲，除了成千上萬難民經由陸路抵達希臘邊境，數百位移民也嘗試來到萊斯博斯島。

紐約時報報導，萊斯博斯島對難民的態度，可說明幾年來歐洲對難民和移民態度的改變。2015年，島上居民年曾相當歡迎難民，希臘政府也主動援救海上的難民協助安置，或協助他們前往歐洲其他國家，當年還有人因此提名萊斯博斯島居民角逐諾貝爾和平獎。

不過，由於多年來難民源源不絕，島上許多居民表示受夠了。如今島上傳出有人設路障阻止難民前往收容中心，有人攻擊社工人員和記者，批評他們助長難民問題。

與此同時，希臘與土耳其之間的陸地邊境上，希臘警方與移民再度爆發衝突。

希臘警察在卡斯坦尼斯邊境關卡朝移民發射催淚彈，移民們則在跟希臘警察的衝突中丟擲石塊，並大喊「打開大門」來回應。希臘當局還指控土國警察向希臘警察發射催淚彈。

希臘移民部長米塔拉奇7日也祭出對尋求庇護難民的最新限制，希望限制從土國持續湧入的移民潮。他說：「獲得庇護者的住宿與福利將在一個月內中斷，屆時他們必須工作謀生。這會讓我國成為移民潮下吸引力較低的目的地。」

土國總統厄多安7日又改變立場，以安全為由下令禁止移民穿越愛琴海前往希臘，他將在9日前往布魯塞爾和歐盟討論相關問題。歐盟指責厄多安出於政治目的在利用移民，並堅稱未開放歐洲大門，希臘也說土國正在「操縱」這些移民，企圖施加外交壓力。

土國在2016年與歐盟簽署協議，不讓移民經由土國前往歐洲，以換取歐盟資金協助處理土國收容的大量難民，但厄多安一直要求歐盟加強負擔照顧難民責任，相關問題讓雙方關係緊張。

自2011年敘國內戰爆發以來，土國收容約370萬敘利亞人。雖然歐盟承諾會再提供數十億歐元的援助，但土國並不為所動，上周仍決定開放跟希臘的邊界，甚至將難民趕往歐洲。

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