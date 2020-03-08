MH370失聯六周年 家屬呼籲重啟搜尋

馬來西亞航空公司客機MH370失聯六周年之際，中國家屬要求重新恢復尋找飛機殘骸的工作。失聯者家屬代表江輝對德新社表示：「我想我們提出的要求是合理的，畢竟迄今為止尋找客機的工作毫無進展。」江輝的母親也是這架失聯客機的乘客。

失聯客機乘客家屬們表示，他們希望馬來西亞政府能夠提供更多資金，以鼓勵世界各地的公司投入到尋找客機的行動中。江輝說：「我不知道這種不作為的態度還會持續多久。」他表示，家屬們感覺已經遭到馬來西亞政府和馬航的拋棄。此外，對家屬提供的賠償和心裡輔導也差強人意。

馬航MH370客機的消失是當代航空史上謎團最多的一次空難。2014年3月8日，這架波音777-200-ER型客機，在吉隆坡飛往北京途中宣告失蹤，機上共有乘客239人。事件原因至今仍未調查清楚。

迄今為止，除了幾個被沖上不斷海岸的少數碎片外，飛機殘骸仍不見蹤影。有關專家相信，飛機殘骸應在印度洋海底。由澳大利亞主導的搜尋工作已經正式宣告終止。馬來西亞發表的事故報告中，也未能對事發原因和飛機殘骸提供答案。對於出事原因，除了飛行員自殺的說法之外，還有一系列其他理論，比如燃油耗盡後墜毀以及客機遭到劫持等等。

達揚 / 文木 （德新社，路透社）

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