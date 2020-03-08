澳洲確診音樂家發文感謝台灣

曾來台演出的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）回國後於5日確診新冠肺炎，他7日在所屬經紀公司Intermusica官網發表長文，對台灣人民表示感謝，也首度公開他從出現症狀到確診、住院治療的過程。

狄恩在一開始寫：，「首先，我要對朋友、台灣國家交響樂團（NSO）、音樂總監呂紹嘉、樂團的朋友們和台灣人說，3月5日我在澳洲確診新冠病毒，導致音樂會被取消、多人被隔離，我感到非常痛心，希望你們知道我有多麼難過。其中有許多人都傳訊息支持我，還有我的親友和同事。我很抱歉不能一一回覆，但我非常感謝你們對我表現出的善良與好意。」

狄恩表示：「我覺得自己很幸運，也知道還有很多人沒這麼幸運。」他在住院期間不禁想起那些死於新冠肺炎的人、他們的親人以及正在遭受病毒折磨的病患，對他來說是身體和精神上的巨大挑戰，同時深刻意識到生命有多麼寶貴，尤其是與所愛之人在一起的時光。

他在信末提到，「我要感謝台灣國家交響樂團、阿得雷德音樂節和阿得雷德交響樂團所有協助我的同事。我最大的願望就是你們都能保持健康，也希望我能盡快恢復健康。」