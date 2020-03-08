葉門陷戰爭泥淖 聯合國籲速對話

葉門短暫的和平再度因內戰消失！聯合國近日警告，葉門內戰正處於劍拔弩張之際，雙方需要趕快儘快冷靜、恢復談話，不然之前好不容易達成的停戰狀態將功虧一簣，讓葉門再度陷入戰火。

葉門叛軍胡賽組織與政府軍自2014年爆發衝突，加上鄰國沙烏地阿拉伯的干涉，讓葉門內戰成為全世界人道危機最嚴重的區域。

根據《半島電視台》報導，聯合國戰爭特使葛里芬表示，目前葉門內戰處於崩潰的邊緣，聯合國會想辦法禁止雙方動武並恢復對話，如果沒有辦法成功，葉門又將陷入多年內戰的困擾。國際紅十字會組織表示，雙方在葉門北部的阿加夫交戰已造成上萬人流離失所。

由於叛軍攻下關鍵的戰略城市阿哈茲，將劍指產石油大省瑪利布，而至少有2100個離散的家庭逃往瑪利布，這也讓聯合國擔心會有更多平民傷亡。雖然紅十字會已經幫助7萬人暫時安置，但對於內戰而言所造成的傷亡，仍為杯水車薪。

《約旦時報》提到，葉門政府軍跟境內胡賽叛軍於2014年開始爆發嚴重內戰衝突，到2015年，沙烏地阿拉伯為了石油出口利益，干涉該國內戰，出兵攻打葉門，還提供叛軍武器，企圖顛覆跟沙國立場相左的葉國政府，使得葉門成為全球人道危機最嚴重的地方。

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