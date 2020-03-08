巴基斯坦女性無懼威脅 國際婦女節再上街

巴基斯坦女權遊行（Aurat March）自2018年舉辦以來，在保守的巴基斯坦引發很大的反彈，但主辦團體表示，今年仍將無懼威脅，以「經濟正義」為主軸上路。雖然參與去年遊行的許多女性都曾陸續收到死亡與性威脅，甚至有團體向法院申請禁止遊行，但女權遊行仍將在8日如期舉行。

散播世俗化與褻瀆？

根據《英國廣播公司》報導，巴基斯坦自2018年國際婦女節起，就會在各大城市聯合舉辦女權遊行，向保守的伊斯蘭社會爭取女性應有的權利。由於巴基斯坦社會仍極度保守，每年的3月8日大遊行都會引來極大的反彈。國內許多宗教與右派團體都表示，女權遊行與伊斯蘭信仰背道而馳，就連溫和派都認為該遊行部分手段過於激進。

2019年的部分手持海報要求「我的身體，我的選擇」，就引發了極大的爭議。女權主義者原本是希望女性應該對自己的身體有主控權，但批評者卻認為此一標語十分淫穢，除了具有性暗示，更違背伊斯蘭對女性所高度期待的內斂特質，認為這一理念過於西方化。

去年一名女大生手持的「開腿女」海報，原意是要挑戰社會對女性身體的控制，卻也被保守團體認為是挑釁。拉合爾法院因此也在上個月收到請願，希望法庭能禁止遊行，因為申請人認為該遊行「旨在散播對無政府主義、世俗化和對伊斯蘭的褻瀆與仇恨」。雖然法院最終仍准許遊行繼續，但也表示主辦方應要求參加者遵守「正直且傳統的道德價值觀」。

經濟不公做主軸

而面對部分批評認為該遊行實際上由國家的菁英（高等教育份子）把持，主辦單位也有備而來。《阿拉伯新聞》指出，今年的主軸將會聚焦在「經濟正義」。一名遊行組織者瑪麗克就表示，今年的遊行核心將由貧民窟、律師、護士和學生所組成。木爾坦市的主辦方也表示，他們將邀請該區最弱勢的磚窯工人一同加入遊行。

值得慶幸的是，儘管保守派的反彈十分劇烈，巴基斯坦政界並未特別阻撓。聯邦人權部長馬札里與反對黨議會領袖雷曼都紛紛支持，表示人民有權舉行和平遊行。

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