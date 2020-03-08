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電影女力有進步 女主角數成長2倍

台灣醒報 / 記者呂翔禾/台北報導
女性電影主角人數雖然比過去顯著上升，但女權仍有漫漫長路要走。（Photo by BagoGames on Flickr under C.C License）
女性電影主角人數雖然比過去顯著上升，但女權仍有漫漫長路要走。（Photo by BagoGames on Flickr under C.C License）

演藝圈男女平權又進一步！美國NGO戴維斯媒體性別研究院近日的報告指出，2019年有48%的熱門家庭電影是由女性擔任女主角，比起2007年的24%成長1倍。研究院也表示，媒體對人的觀念想法影響很大，他們希望電影圈能持續進步，讓男、女彼此更加認識，潛移默化性別平等的觀念。

根據《CNN》報導，根據研究院調查，2019年是電影界性別平等很重要的1年，今年首次在百大熱門家庭電影中，首次女主角的比例這麼接近男主角。研究院表示，傳媒對人的心理作用影響很大，尤其是小孩子，容易將電影中的情節投身到自我經驗，這可以讓小孩子接收正確價值觀，了解世界的不同面向。

除了性別外，他們也針對電影中種族、LGBTQ族群、身心障礙跟老年人方面進行調查，這些族群的保障跟演出機會都有逐漸提升。以種族為例，比例也從2007年的22%提升至30%；身心障礙人士則從1%提升到8%。

不過研究院執行長迪諾諾認為，女性常被導演要求穿比較暴露的裝扮，而且大多女主角的年齡都在40歲以下，幾乎沒有50歲以上女性的演出空間。此外，身材比較胖的女性也比較少獲得演出機會，這讓她們擔心無法打破對女性身材的刻板印象。

英國《郵報》也提到，3月8日是婦女節，雖然現在性別多元、平權的觀念比起過去都有進步，但是許多刻板印象與偏見都還需要克服，也因此今年婦女節的主題便是「每個妳都是平等的（#EachforEqual）」，希望女生可以不畏世俗眼光，勇敢走出自己的路。

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電影 婦女節 老年人

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