影／3.2萬台幣一捲！澳洲慈善拍賣會 衛生紙天價賣出

新冠肺炎（COVID-19）全球延燒，在多國意外引發「衛生紙之亂」。澳洲不但掀起日用品囤積潮，甚至還有民眾為了搶衛生紙大打出手，還有一家公司拿出衛生紙來拍賣，以一捲高達1610元澳幣（約3.26萬新台幣）的天價賣出，讓人咋舌。

其實這是澳洲著名的房地產公司「威外特」(Ray White)，在6日舉行一場慈善拍賣會活動的一環。房產公司幽默表示，這捲近期搶手的3層衛生紙，被選為這次慈善活動的拍賣品之一。

這捲衛生紙以100元澳幣（2025新台幣）起標並引發熱烈競標，價格快速飆升。最後由「威外特」分支的一名員工哈格里夫（Sam Hargrave）以1610元澳幣標到它。

哈格里夫表示，自己願意出任何價錢，來競標下這捲衛生紙，好幫助野火災情受害者。她說「『我寧願幫助別人而非被幫助』，這是我父親經常掛在嘴邊的話，這跟我們購買的物品無關，而是出於行善最樂的道理。」

這場慈善拍賣會總共募集到了6000元澳幣（約12.15萬新台幣），將全數捐給對抗野火的慈善機構「磚牆之外」(Beyond The Bricks)。「磚牆之外」到目前為止，已經為幫助野火災情受害者，募集到120萬澳幣（約2430萬新台幣）。

影片連結：https://www.facebook.com/harsungpreet/videos/10219626528285663/