美軍稱遭中方激光照射 雙方互批「不專業」

據中國國防部微信公眾號周五（3月6日）報道，在當天的記者會上，有記者就美國媒體報道的一艘中國海軍驅逐艦此前在菲律賓海上，向美國的一架P-8A偵察機發射激光一事提問。

國防部發言人任國強回答稱，美國媒體的報道與事實不符。他介紹，2月17日，中國海軍編隊位公海組織例行演練。期間，美軍一架P-8A型反潛巡邏機不顧中方多次警告，抵近中方艦艇編隊實施長時間、低高度繞飛偵察。

他同時強調，在與美機相遇的全過程中，中國艦艇的操作是安全、規範、專業的，符合有關國際法和國際實踐。相反，美機行為在意圖上是不友好的，在操作上是不專業的，對雙方艦機及人員安全造成嚴重威脅。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。 任國強要求美方立即停止類似挑釁性危險行動，停止無端指責抹黑，以免損害中美兩國兩軍關系。

美軍聲明

這是美國海軍2月27日發表相關聲明後，中方首次作出正面回應。有記者曾在中國外交部2月28日的例行記者會上就此發問，當時發言人表示不了解情況，並請這名記者向軍方提問。

美國海軍第七艦隊當時在聲明中指出，美國海軍一架P-8A海上巡邏機2月17日遭到中國海軍驅逐艦"不安全和不專業的"激光照射。

第七艦隊介紹，事件發生在關島以西大約380英裡的公海上空，當時，這架海神式偵察機是按照國際規章在國際領空運作，中國海軍舷號為161的驅逐艦對其進行了激光照射。中方的行為違反了《海上意外相遇規則》，而且不符合兩國國防部達成的《海空相遇安全行為准則諒解備忘錄》。

美軍還表示，事件涉及的激光肉眼看不到，被P-8A的機載傳感器發現。武器級激光有可能對海空人員以及艦船和飛機系統造成嚴重傷害。

非同尋常

美中雙方並非首次就"激光武器"發生爭執。2018年5月，美國方面指控中國駐吉布提基地人員用激光瞄准美國飛機，造成兩名飛行員眼睛輕傷，中國方面否認有關指控；同年6月，美國《華爾街日報》援引美軍官員報道稱，中國方面在最近幾個月內在東中國海及附近地區對美國軍機使用了20多次激光。中方回應稱，美媒有關報道中對中方的指責毫無根據，純屬捏造。

然而，最新一次中國軍方在菲律賓海的行為在專家看來有不同尋常之處。據專門研究外交政策的網絡雜志《外交家》(The Diplomat) 2月29日的分析，從事件發生的地點來看，更加願意冒險的中國解放軍可能意在將積極妨礙美軍航行和飛行自由的活動擴大到中國海岸或中國海外軍事基地之外的地方。該雜志的分析員同時指出，這一先例令人擔憂，尤其正當美中兩國在全球範圍內加強競爭之時。

美國防部施壓

中國國防部發言人就美方最新指控作出回應的同一天，美國國防部也在其網站發表聲明稱，2020年3月3日，國防部長馬克·T·埃斯佩（Mark T. Esper）與中華人民共和國國防部長魏鳳和通了電話。在電話會議中，埃斯珀部長對2月17日發生的事件表示關切。

埃斯珀呼籲，中國人民解放軍按照雙邊協議和國際海上安全標准安全而專業地開展活動。美國國防部還稱，這起事件突顯了兩軍需要加強雙邊危機溝通機制，以確保此類事件不會升級或導致誤判。

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