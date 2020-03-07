中日美錯綜關係 「膽小鬼遊戲」誰先開槍

由英國金融時報資深東亞新聞記者馬利德所撰，「謀算：亞洲大局與全球主宰之爭」專書近期由聯經出版發行。作者透過地緣政治轉向、衝突人格、商業競爭、貿易紛爭和持續爭奪歷史制高點等切入點，描繪自二次大戰後，中日美三邊關係之演化，有許多獨到且深入的見解。

馬利德分析，在中日美三方膽小鬼遊戲中，只需要其中一國先開槍，便能讓三國都陷入戰爭。換句話說，如果中國是亞洲的關鍵，則日本是中國的關鍵，而美國是日本的關鍵。

本書試圖探討的重要問題包括：美國還是不是亞太地區的霸主？中國能否取而代之？亞洲真能靠自己取得地緣政治的新平衡？或是秩序即將崩解？此外，美中貿易戰方興未艾，你來我往頻頻出招，究竟誰的勝算大？太平洋島鏈上的日韓乃至台灣，將從美國總統川普不按牌理出牌的策略中得利或受害？貿易戰最終是否將轉變成真槍實彈的戰爭？

針對中日關係，馬利德認為，任何單一觀點都難以抓住兩國關係裡的糾結情緒和複雜心理，也無法解釋兩國之間充滿敵意的現今地緣政治層面。「中日兩國之間的情勢緊張，可不只是習近平對幾個島嶼的怨恨而已。」

在中日關係未來互動和想像中，馬利德更指出，曾經認為不可能或不至於發生的，現在已非不可想像：未來數十年裡，中國和日本或將開戰。若真如此，他們不會獨自作戰。中日分別是世界第二和第三大經濟體，擁有強大先進的軍隊，兩國之間的任何衝突，絕不會單單只是鄰國之間的小爭吵。