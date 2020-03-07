聽新聞
test
0:00 / 0:00

中日美錯綜關係 「膽小鬼遊戲」誰先開槍

聯合報 / 記者羅印冲／台北報導
「謀算：亞洲大局與全球主宰之爭」封面。記者羅印冲／攝影
「謀算：亞洲大局與全球主宰之爭」封面。記者羅印冲／攝影

由英國金融時報資深東亞新聞記者馬利德所撰，「謀算：亞洲大局與全球主宰之爭」專書近期由聯經出版發行。作者透過地緣政治轉向、衝突人格、商業競爭、貿易紛爭和持續爭奪歷史制高點等切入點，描繪自二次大戰後，中日美三邊關係之演化，有許多獨到且深入的見解。

馬利德分析，在中日美三方膽小鬼遊戲中，只需要其中一國先開槍，便能讓三國都陷入戰爭。換句話說，如果中國是亞洲的關鍵，則日本是中國的關鍵，而美國是日本的關鍵。

本書試圖探討的重要問題包括：美國還是不是亞太地區的霸主？中國能否取而代之？亞洲真能靠自己取得地緣政治的新平衡？或是秩序即將崩解？此外，美中貿易戰方興未艾，你來我往頻頻出招，究竟誰的勝算大？太平洋島鏈上的日韓乃至台灣，將從美國總統川普不按牌理出牌的策略中得利或受害？貿易戰最終是否將轉變成真槍實彈的戰爭？

針對中日關係，馬利德認為，任何單一觀點都難以抓住兩國關係裡的糾結情緒和複雜心理，也無法解釋兩國之間充滿敵意的現今地緣政治層面。「中日兩國之間的情勢緊張，可不只是習近平對幾個島嶼的怨恨而已。」

在中日關係未來互動和想像中，馬利德更指出，曾經認為不可能或不至於發生的，現在已非不可想像：未來數十年裡，中國和日本或將開戰。若真如此，他們不會獨自作戰。中日分別是世界第二和第三大經濟體，擁有強大先進的軍隊，兩國之間的任何衝突，絕不會單單只是鄰國之間的小爭吵。

戰爭 習近平

延伸閱讀

疫情持續擴散 國籍航空最擔心的爆點是這裡

開槍前先上火牆！Riot FPS新作《VALORANT》釋出特工「鳳凰」片段

相關新聞

華郵：轉移新冠肺炎防疫指責 中國彌漫反美情緒陰謀論

新冠肺炎受關注，中國輿論瀰漫疫情陰謀論與反美情緒。華盛頓郵報引述學者分析指出，這是中國政府透過各種渠道精心策劃的運動，旨...

沙國王儲固權 拘捕叔叔及堂兄

紐約時報和華爾街日報六日報導，沙烏地阿拉伯當局以謀反罪名拘捕三名親王，包括國王沙爾曼的親弟和侄子，這表示沙國實質上的統治...

夥伴關係成關鍵？伊朗與中國交好 意外使新冠肺炎延燒

3月5日星期四，侯賽因．謝赫伊斯蘭（Hussein Scheicholeslam）因感染新冠肺炎去世。伊朗外交部長扎裡夫（Mohammed Javad Sarif）的這位前顧問是迄今伊朗死於新冠肺炎的一位最知名人士...

防疫新冠肺炎！梵蒂岡發聲明：教宗改用視訊布道

梵蒂岡7日發布聲明說，教宗方濟各為了防止群眾聚集導致新冠肺炎疫情擴散，每周日將改用視訊帶頌三鐘經，而不是站在住所的窗前帶領聖伯多祿廣場的信眾念誦。

中日美錯綜關係 「膽小鬼遊戲」誰先開槍

由英國金融時報資深東亞新聞記者馬利德所撰，「謀算：亞洲大局與全球主宰之爭」專書近期由聯經出版發行。作者透過地緣政治轉向、...

星期人物／空檔射門、閃電上位的大馬總理 慕尤丁

「我是從玻璃市到沙巴州全體馬來西亞人民的總理，不管你們是馬來人、華人、印度人、錫克人、伊班人、卡達山人、杜順人、毛律人、...

沙國王儲鎮壓異己固權 拘捕叔叔和堂兄

紐約時報和華爾街日報6日報導，沙烏地阿拉伯當局以謀反罪名拘捕3名親王，包括國王沙爾曼的親弟和侄子，這表示沙國實質上的統治...

防新冠肺炎蔓延 東京都政府籲勿辦賞櫻宴

日本櫻花季將屆，為了防止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，東京都政府今天呼籲民眾在東京都立的...

伊朗全力抗疫新冠肺炎 革命衛隊卻不忘作秀

在新冠疫情嚴峻的伊朗，頭戴防毒面具、身穿防護服的伊朗革命衛隊隊員正在對街道和醫院進行噴霧消毒。他們的指揮官似乎在期望隨之被噴滅的還有民眾的怒火...

美國豁免大陸醫療產品關稅 包含口罩、手套

新冠肺炎疫情在全美加速擴散，由於美國一線醫護物資緊缺，已開始免除大陸口罩等醫療物資的關稅。

帶50公斤豬血糕入境日本！台女遭警方逮捕

日本媒體7日報導，54歲台灣女子鍾心𦂃去年11月攜帶50公斤的豬血糕，自台灣飛往名古屋中部機場入境時被查獲，遭警方...

馬哈地坦誠土著團結黨分裂 暗示仍掌握大權

馬來西亞前首相馬哈地今天澄清，雖然所屬的土著團結黨目前已內訌分裂，但自己仍是合法名譽主席，並表示背叛承諾的領袖必遭後果

熱門新聞

人言可畏！3個女高中生的閒聊 差點毀了一家在地銀行

帶50公斤豬血糕入境日本！台女遭警方逮捕

當初機上消毒遭酸「瘋子」 超級名模如今讓大家都跪了

盤中一度重挫近900點 道瓊尾盤強拉收跌256點

唐鳳在日本被讚翻原因 旅台日人揭：我們IT大臣程度太低

整形年輕化？櫻花妹17歲告白被拒絕 猛砸百萬變身超萌正妹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。