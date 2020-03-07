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沙國王儲鎮壓異己固權 拘捕叔叔和堂兄

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼。（美聯社）
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼。（美聯社）

紐約時報和華爾街日報6日報導，沙烏地阿拉伯當局以謀反罪名拘捕3名親王，包括國王沙爾曼的親弟和侄子，這表示沙國實質上的統治者、王儲穆罕默德‧沙爾曼進一步鞏固權力。

這項拘捕行動消除王儲穆罕默德最後殘餘潛在反對勢力，沙國當局最近也限制民眾進入伊斯蘭聖地，以高度敏感的舉動遏止快速傳播的新冠肺炎。

華爾街日報引述匿名消息人士說法報導，國王沙爾曼的親弟阿邁德親王和侄子穆罕默德‧納耶夫親王被控叛國，並在6日稍早被黑衣王室衛隊帶離住處。他們也表示，沙國王室法庭指控2名曾是可能的王位爭奪者，「策畫政變以罷黜國王和王儲」，罪名確定可能面臨終身監禁或被處決。阿邁德和納耶夫相當於穆罕默德的叔叔跟堂兄。

紐約時報也報導了拘捕行動，並補充納耶夫親王的弟弟納瓦夫親王也被拘捕。沙國當局沒有立刻回應評論此事。拘捕行動代表了穆罕默德最新鎮壓行動，他曾監禁知名的神職人員、維權人士、親王和商業菁英，以鞏固對權力的控制。

2018年10月《華盛頓郵報》出身沙國的專欄作家哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遭謀殺，穆罕默德被視為幕後主使者，面臨大量國際譴責。這名沙國實質統治者被認為控制了政府所有主要權柄，包括國防和經濟。在84歲的父王沙爾曼正式移交權力前，穆罕默德致力於剷除內部反對勢力。

美國智庫蘭德公司的政策分析師貝卡‧華瑟針對最新鎮壓行動表示：「穆罕默德很大膽，他已趕走任何會威脅到他崛起的人，也不計後果監禁或謀殺對他的政權批評者。這進一步加強他的權力，並傳達一個訊息給所有人，包括王室成員——不要僭越他。」

穆罕默德取代前王儲兼內政部長納耶夫，於2017年成為沙國王位繼承人。

穆罕默德 王儲 紐約時報 沙烏地阿拉伯

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