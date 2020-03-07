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影／足球教練被問新冠肺炎疫情 回應被網友讚翻
新冠肺炎疫情正在各國蔓延，許多運動賽事已受到影響，義大利政府就指出，「很有可能」讓義甲閉館比賽一個月。有記者在賽後記者會上，詢問利物浦總教練克洛普（Jurgen Klopp）對於疫情影響賽事的意見，克洛普則不假辭色給這位記者當場上了一課，影片也引發網友一致讚賞。
克洛普表示，他很不解為何總有人拿嚴肅的事情去問足球教練，好像這位教練的意見很重要，而實際上他對此完全外行。他回記者「不然叫他們也問你這問題，你就知道我的立場了」。他說，這問題應留給專家回答，強調自己不懂政治和新冠病毒，「問我這個戴棒球帽，鬍子又亂刮的人幹嘛？」
克洛普接著表示，只要有「聰明人」說可以比賽，他們就會上場踢球，但決定這種事的人不是自己。
有推特網民看完克洛普的發言後，直指「絕對經典…非常理智、完全贊同」，「非常努力不去喜歡他，但辦不到」，「承認自己沒資格就此一領域發言才是真正的領導力與智慧」。有用戶認為克洛普是對的，「成名不代表意見就有意義；當上專家才是。整個新聞世界被扭曲，就是因為我們讓沒想法的人發聲，用錯誤意見去影響大眾」。
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