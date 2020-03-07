邊境抗疫！美加邊界攔數百旅客 加人最多、華人居次

面對新型冠狀病毒的威脅，國土安全部6日表示，邊境官員過去一個月在加拿大和墨西哥邊境陸路入境口岸，已阻止數百名外國人進入美國；其中，在北部美加邊界被拒絕入境的最大群體，是過去14天內曾去過中國的加拿大公民，其次是中國公民。

白宮為防疫設下的旅行限制規定，禁止過去14天內曾去過中國或伊朗的人入境美國；國安部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)在國會山莊向媒體表示，北部邊界陸路入境口岸約有300名非美國公民被拒入境，其中113人是加拿大公民，90人是中國公民。

談到被排拒在外的最大群體是加拿大人，古奇內利說：「有些人可能會覺得有點諷刺。」

聯邦海關及邊境保護局(CBP)選在中國公民出入境頻率最高的三個過境檢查站，部署聯邦衛生福利部人員。它們分別是華盛頓州邊境城市布萊恩(Blaine)、紐約州水牛城(Buffalo)和位在南部邊界的加州聖易西鐸(San Ysidro)。

CBP官員先向駕車穿越邊境的旅客詢問旅遊史，和他們最近是否遇過從中國或伊朗來的人。如果旅客說自己去過新冠肺炎疫情嚴重的國家，官員會詢問其健康狀況，或將他們轉介給醫務人員進行健康篩檢。

「目前並沒有公告禁止去過韓國、義大利、日本等地的人士入境，但如果你最近去過這些地區，將受到更多關注。」古奇內利表示，如果未受醫護培訓的官員有任何疑慮，將要求接受第二度篩檢。官員將與聯邦疾病防治中心(CDC)繫，由接受過醫護培訓的人員諮詢。

川普總統上周曾提出關閉南部邊界並禁止一切貿易和旅行的想法；「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)2018年12月曾報導，若關閉2000哩的南部邊界，每年將有價值3000億元的貿易被中斷，平均每天8億2100萬元。