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歐盟投5千多億推交通改善計畫 6年仍不見成效

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
法國首都巴黎交通壅塞景象。路透
法國首都巴黎交通壅塞景象。路透

歐洲審計院 （European Court of Auditors，ECA）指出，儘管交通擁擠，歐洲通勤族依然偏好開車勝過於搭乘大眾運輸工具。

英國衛報報導，歐盟投入163億歐元（約新台幣5465億元）要在2014年至2020年推動都市交通改善計畫，改變民眾前往市區交通方式。不過，ECA發現，民眾使用大眾運輸工具或騎腳踏車意願並未明顯增加。

ECA在「歐盟都市永續流動」報告中提到，「說服市民離開駕車舒適圈、採用其他交通型式通常是個挑戰。即使許多城市推出措施擴增大眾交通工具品質和數量，仍未見自用車使用量明顯減少」。

ECA訪視德國、西班牙、波蘭、義大利共八個城市，進一步調查88個城市、評估15個交通計畫後，呼籲歐洲國家改善政治領導力。

審核員表示，即便交通阻塞日益嚴重，開車進入市區依然比搭乘大眾交通工具快，導致溫室氣體排放增加。不過，報告指出，2019年在尖峰時段開車，可在30分鐘內到達的馬德里、巴塞隆納、漢堡區域面積小於較2012年，巴勒莫、華沙、拿坡里、萊比錫也有相似情況，但規模較小。

ECA一名資深審計員表示，「我們未發現明顯邁向更永續交通方式的證據。此外，在分析的多數城市中，因交通量不斷擴增、壅塞惡化，導致溫室氣體排放持續不斷增加」。

各地雖然獲得歐盟補助，卻未遵守歐盟執委會關於如何運用資金的指南。資金被浪費在人謀不臧的計畫，各城市計畫通常缺少整合。

很少城市實施塞車費政策，也未積極建設自行車道，而大眾交通系統面臨財務壓力。

資深審計員表示，塞車每年造成歐盟損失2700億歐元，歐盟提供的基金應該更緊密的與改變民眾交通方式計畫連結。他說，「交通阻塞對於經濟成長有負面的影響。96%歐盟公民住在暴露於有害健康的空氣汙染市區，交通的環境成本估計每年高達數千億歐元」。

歐盟 塞車 義大利

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