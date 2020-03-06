韓外長召見日大使 抗議隔離韓客「不合理且不科學」

南韓外交部長康京和6日召見日本駐韓大使富田浩司，就日本針對南韓加強入境管制表達抗議。康京和說，南韓政府嚴格管理新冠肺炎疫情，防疫體系獲世界認可，且逐漸發揮成效，日方卻採取不合理的措施，「不合理且不科學」，令人遺憾，敦促日方重新審視規定。

南韓外交部宣布自9日凌晨零時起，取消日本入境免簽待遇，取消所有已對日本發出的簽證許可，且將日本旅遊警示調升至二級。此外，從日本入境南韓的其他國籍旅客將採取特別入境管制措施。

南韓外長直接召見日本大使，相當罕見。原本韓方計畫由外交部副部長趙世暎召見富田，之後改為康京和直接召見。且南韓外交部亞太局長金丁漢五日晚間已召見日本公使相馬弘尚，連續兩天召見同一國家的外交官亦屬罕見。

日本外相茂木敏充6日回應，新措施是從防止新肺疫情蔓延的角度出發，希望韓方可以理解。

日本首相安倍晉三於5日宣布，將依據檢疫法，9日起至月底強制中韓入境旅客於官方指定設施隔離14天。翌日官方卻改口，厚勞大臣加藤勝信表示，這不是根據檢疫法，只是希望中韓旅客能在指定地點「待機」，「說到底，這只是要求，不具強制力」。