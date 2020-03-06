「我認為習主席非常努力」！疫情肆虐全球 川普化身為中國大好友？

新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委官方數字，3月5日0至24時，內地報告新增確診病例143宗，新增死亡病例30宗，新增疑似病例102宗。雖然累計病例超過8萬宗，數千人病死，但內地疫情近來已有緩和趨勢。

與此同時，中國與美國就疫情責任的「口水戰」卻逐漸升溫，官民和民間都針鋒相對，而在普遍對峙氣氛中，美國總統特朗冀宛如「異數」，化身為中國「大好友」，多次力挺中方的防疫措施。

華府紅臉白臉各有分工

所謂「對華友好」可以好多種解釋，在過去兩年中美角力，白宮高官如副總統彭斯和國務卿蓬佩奧負責「唱白臉」，從經貿、知識產權、人權等議題全方位抨擊對北京。川普則較習慣「唱紅臉」，多次自稱是國家主席習近平的「好朋友」，又對中國表達欣賞之情，但其間對華關稅照加不誤，涉港法案亦照簽不誤。

由此觀察美國對中國疫情的反應，似乎都離不開以往的「唱雙簧」手法。做醜人的一邊有白宮經濟顧問庫德洛，他指就中國應對疫情的表現，美國相當失望，另外還有商務部長羅斯，他在疫情於1月底急轉直下之初，就直言中國疫情有助製造業回流美國。

相比之下，川普就對華「不失望」之餘，還對中國盛讚有加，例如早在武漢1月23日封城後，他便於Twitter公開表達謝意：「中國正在盡力遏制新型冠狀病毒，美國非常欣賞他們的努力和透明度。問題將會得到解決。我要特別代表美國人民感謝習主席。」

川普：我希望中國買我們的飛機引擎

2月18日，川普回應傳媒提問時再表示：「我認為習主席工作非常努力。你知道，我最近和他談過。他工作很努力。這是棘手的問題。我想他會，請看，我看到他們在很短的時間內就建成醫院。我真的相信他想要完成這件事，而且他想要儘快完成。是的，我認為他做得很專業。」

另一邊廂，疫情消息佔據了各大傳媒版面，中美角力反而淪為次要話題，只得兩國互斥對罵之類花邊新聞。其實在這段時間內，傳出美國考慮禁止通用電氣供應引擎予中國所研發C919客機型號，又考慮收緊「華為禁令」，要求全球各地晶片企業須獲許可證，才可在使用美國設備的情況下，供貨予華為。

華府考慮了很多對華鷹派選項，但這一次又是川普有異議。外媒指川普否決了引擎出口禁令，而他本人也在Twitter間接承認：「我們不想搞得（中國）沒法跟我們做生意。那只會讓訂單跑到別的地方去。舉例而言，我希望中國買我們的飛機引擎，這是全世界最棒的。」

川普與習進平。 路透

誰願付更大代價以維持「停火」？

縱觀川普言行，他一向最關心美國股市上落，視之為個人政績表現。在指數屢創新高的情況下，要避免高位回落，疫情消息就不能大得會「製造恐慌」，對華角力也不能熾烈得觸發「市場憂心」，反正「首階段貿易協議」經已到手，算是足夠拿來做競選連任的宣傳品，不值得為了塑造強勢領袖的形象而冒險。

美國對華關稅未解除，中國已簽下2千億「爆買」美貨清單，在知識產權保護和農產品檢疫方面，按「美國標準」修訂法規，兼要就此提交行動方案和時間表，所以川普認為自己取得足夠「政治籌碼」亦實屬正常。不過美國總統如此「怕風險」，以及急於「割禾青」，對處於下風的北京而言或者不是壞事。

迄今為止，中國仍未以「不可抗力」為由，引用協議內相關條款，要求啟動協商程序，就「爆買」美貨減少額度或減慢速度，然而全球疫情發展下去，強制跟從原定計劃可能已不切實際，中方保留一張「疫情牌」亦不足為奇。關鍵問題終歸是：以首階段協議為基石，哪一方願付出更大代價以維持「停火」的現狀？

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文章授權轉載自《香港01》